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娛樂 音樂

拘留所黑暗生活曝光 黃明志崩潰揭：孤立無援的痛苦

〔記者陽昕翰／台北報導〕黃明志推出新歌《根本不快樂》，談及創作這首歌的初衷，靈感源自自己在拘留所那段日子裡的深刻體悟。

這首歌以「憂鬱」為核心主題，用音樂說出那些難以啟齒的心聲。由於議題過於沉重，本次MV畫面全數採用AI生成技術製作，講述多名企圖尋短的人，在最後關鍵時刻被救回的動人故事。

黃明志推出新歌《根本不快樂》。（翻攝臉書）黃明志推出新歌《根本不快樂》。（翻攝臉書）

在與外界隔絕的陰暗角落裡，他親眼見證社會最邊緣、彷彿被世界遺棄的人生，也深刻體會到「當人跌落谷底，用盡力氣嘶吼求救，最後聽見的卻只有自己的回音」那種無助與絕望。

這段經歷，讓他想起身邊許多深受憂鬱症所苦的朋友。這些人往往外表光鮮亮麗、看似一切如常，實際上卻早已把自己逼到絕路，甚至連向他人傾訴的力氣都沒有。

黃明志表示，自己曾親身經歷那種絕望，因此更能理解孤立無援的痛苦。他希望透過這首歌提醒大家，多留意身邊的人，因為表面看起來沒事的人，不代表真的沒事。

《根本不快樂》的歌詞，道盡現代人被迫吞下的心酸。人們為了生活與家庭，日復一日忙碌賺錢，卻只能在深夜獨自承受失控的情緒與淚水，甚至試圖用酒精與菸草，麻痺如刀割般的心痛。黃明志以「粉飾的外殼也無可奈何」、「假笑著說從來都不後悔」等字句，精準描繪現代人的通病：表面若無其事，內心卻早已瀕臨崩潰。

MV其中一幕尤其引人注目，一名日夜埋首創作、卻認為作品毫無意義的歌手，在錄音室灑滿汽油準備自焚時，被心愛的女人緊緊握住雙手，最終打消尋短念頭。由於該名絕望音樂人的形象太過鮮明，也引發外界諸多聯想。

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