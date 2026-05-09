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娛樂 日韓

《王室死對頭》荒謬開播收視出爐 朝鮮惡女「暴打財閥」他臉歪掉

〔記者鍾志均／綜合報導〕南韓SBS新劇《我的王室死對頭》昨（8）晚開播，第一集就直接上演「朝鮮惡女穿越現代暴打財閥」的超瘋劇情，讓韓網瞬間笑瘋。尤其林知衍穿越到21世紀後，一巴掌甩在許楠儁臉上的畫面，獲網友狂刷：「這部有病，但好看。」

《王室死對頭》講述朝鮮時代惡女姜團心死後，靈魂意外附身到現代無名演員申瑞霜身上，還陰錯陽差遇上毒舌財閥三世車世界。結果兩人第一次見面就直接開打，完全不是一般韓劇浪漫套路。

許楠儁（左）和林知衍在《王室死對頭》首播初見面就互看不爽，大打出手。（翻攝自IG，合成圖）許楠儁（左）和林知衍在《王室死對頭》首播初見面就互看不爽，大打出手。（翻攝自IG，合成圖）

韓媒形容林知衍這次根本演瘋了，不只古裝腔調直接搬到現代，還在馬路邊對著許楠儁怒喊：「你這混帳東西！」下一秒直接甩巴掌、拔花狂打，把高冷財閥當街打到懷疑人生，荒謬場面讓觀眾邊傻眼邊笑。

而許楠儁也被認為是本劇最大驚喜。過去在《Sweet Home》系列總是走冷酷路線的他，這次首次主演浪漫喜劇，意外超有喜感。尤其被林知衍打到當場愣住、露出「CPU當機」表情時，戲迷狂讚：「這男人居然生出了有呆萌感！」

雖然首播收視4.1%，比前檔《神與律師事務所》首播6.3%低了一點，但因為題材夠瘋、節奏夠快，加上「朝鮮惡女×財閥神經病」設定新鮮，韓媒也看好，後續很可能靠口碑逆襲。《我的王室死對頭》每週五六在Netflix上線。

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