吳慷仁直球對決「台獨」標籤掀熱議！ 網不買單：演一下而已？

吳慷仁曾表態「我是安徽人」。（本報資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕金馬影帝吳慷仁自去年簽約中國經紀公司後，一舉一動皆受外界放大檢視。近日他在社群平台分享重慶美食，不料引發中國網友留言質疑其政治立場，問及「他不是搞台獨嗎？」對此，吳慷仁不再保持沈默，親自現身留言區回覆，相關關鍵字「吳慷仁回覆立場問題」更火速衝上微博熱搜榜。

隨著爭議發酵，有眼尖網友翻出吳慷仁過往的微博紀錄。早在2018年、尚未赴中國發展前，他便曾公開表示：「說真的，我想先回老家安徽走走，我是安徽人。」同年他亦曾轉發內容提及「我們是一家人」、「本是同根生」等字眼。面對網友提醒國家公祭日時，他更直言回覆：「我不是獨獨」，並感嘆戰爭對中國人種下的沈重傷痛，表態立場明確。

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儘管與「壹心娛樂」簽約初期曾因「錦繡中華」賀詞被指沒誠意，甚至傳出合作女星孫儷受波及罷工，但吳慷仁仍積極融入當地生活。除了品嚐豆汁、挑戰捲舌口音拍攝短片，更頻繁透過直播與網友零距離互動。種種「親民」舉動顯示出他對中國市場的重視與經營決心，不過，面對他的積極表態，也有不少中國網友不買單，毒舌留言：「畢竟他演技那麼好，該不會只是演一下而已吧？」。

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