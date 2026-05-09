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王淨體重掉到42kg頻進醫院 「迷失自我」躲廁所發呆…貓咪呼嚕聲成唯一救贖

王淨拒絕當「被掏空的容器」。（《Bella儂儂》雜誌提供）王淨拒絕當「被掏空的容器」。（《Bella儂儂》雜誌提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王淨的工作節奏快得令人咋舌，產出許多各具特色又能見度高的作品，從《瀑布》、《鬼才之道》、《月老》、《周處除三害》等都叫好又叫座，當網友紛紛用「到處都是王淨」來形容她的高強度曝光時，這兩年她卻刻意為自己踩下了煞車。她不諱言地說：「我連王淨是誰都有點不確定了。」

前年，王淨決定讓自己停下來。她坦言，當時會想要休息，很大一部分原因是因為外界的「聲音」太多了，「身邊的人會告訴你該怎麼做，網路上的人也會有各種建議。當聲音太多的時候，我就覺得不然先都不要，刻意推掉了工作」。

王淨病倒瘦到42公斤才覺醒，現在學會躲廁所地板放空。（《Bella儂儂》雜誌提供）王淨病倒瘦到42公斤才覺醒，現在學會躲廁所地板放空。（《Bella儂儂》雜誌提供）

停滯的同時也是身體與心理發出的求救訊號，王淨回憶起之前工作進組時，身體產生了劇烈的反撲，體重首度掉到42公斤，還頻繁進出醫院。她在高壓工作時不會感冒，但一放假身體的免疫力就整個崩盤，「以前接戲總想著累積經驗值、去嘗試不同人的人生，但慢慢發現，在做一個演員之前，我連『王淨是誰』我都還有點不太確定」。於是，前年那一整年的時間，她都在找尋王淨是誰。現在的她，接戲不再以累積各種作品為主，而是更渴望找到能真正感動自己、產生共鳴的角色。

王淨頻進醫院後踩煞車，躲廁所地板找回靈魂。（《Bella儂儂》雜誌提供）王淨頻進醫院後踩煞車，躲廁所地板找回靈魂。（《Bella儂儂》雜誌提供）

作為一名演員，強大的共情能力是天賦，但在日常生活中，卻可能成為沉重的負荷。王淨自認是一個「共情能力過度強的人」，當接收到太多不開心的人事物資訊時，便會感到喘不過氣。為此，她選擇遠離某些社群平台，作為一種自我保護的機制，「如果我改變不了自己容易共情這件事，那就讓自己不要去接觸那些會影響我的東西」，這份斷捨離，除了展現在對網路資訊的過濾，也體現在她對人際關係的重新定義。

過去的王淨，總會擔心拒絕別人會讓對方傷心，即使疲憊也會硬著頭皮赴約，去聽那些自己並不在乎的閒言碎語。但隨著心境的轉變，她越來越懂得畫出界線，「我漸漸發現，其實我並沒有我自己想像中的那麼在乎大家。誰討厭誰、誰快樂不快樂，其實都跟我沒有關係」。現在的她，能勇敢說：「我今天累了。」她發現自己最舒服的相處模式，是去朋友家躺在沙發上，即使不說話也覺得自在。

王淨不再為別人的聲音而活。（《Bella儂儂》雜誌提供）王淨不再為別人的聲音而活。（《Bella儂儂》雜誌提供）

在鎂光燈外，王淨的日常其實極具生活感，甚至帶點迷人的脆弱。她透露自己早上非常容易陷入「emo（情緒低落）」的狀態，情緒起伏混亂。為了將自己從這種狀態中拉出來，她建立了一套專屬的「定錨」儀式，「每次為了讓自己平衡下來，我都會強迫自己大灌一杯水，然後拉開窗簾看天氣，接著去澆一盆朋友叫我養的盆栽。每次看著盆栽喝水的時候，我都覺得：好，I'm back」。

王淨靠「大灌一杯水」拉回現實。（《Bella儂儂》雜誌提供）王淨靠「大灌一杯水」拉回現實。（《Bella儂儂》雜誌提供）

王淨用一杯水與貓咪找回自己。（《Bella儂儂》雜誌提供）王淨用一杯水與貓咪找回自己。（《Bella儂儂》雜誌提供）

除了這杯喚醒現實的水，家裡的寵物也是王淨重要的心靈支柱。相比於狗狗那種外放、催促她出門曬太陽的安慰方式，貓咪的陪伴則顯得更為靜謐深沉，她笑說自己喜歡躲在廁所地板上發呆，這時貓咪就會在門外大叫，一開門便走進來坐在她腿上，發出呼嚕呼嚕的聲音，「那一刻會覺得，牠是不是覺得媽咪需要放鬆？那種『你停在這邊，我陪你一起』的感覺，對我來說是一種極大的安慰」。

經歷了身心的重組與沉澱，再次回到攝影機前的王淨，展現出了更為純粹且充滿彈性的爆發力。聊起接下來即將推出的作品，她在極端的光譜中遊走得游刃有餘，在黃精甫導演的《沉默的審判》中，她被導演推向了未知的極限，甚至被自己的表演嚇到：「原來我狠的時候可以到這樣子。」

而在與九把刀二度合作的電影《功夫》裡，她則經歷了一場從「過度準備」到「徹底放飛」的過程，原本她為角色做了詳細的曲線分析與層次設定，沒想到一到現場，導演卻說「這些都不要，就是要卡通、要好玩」，她瞬間領悟，放下了所有的包袱，「想說算了，之前準備的都不重要了，就是玩吧！」

現在的王淨，不再是被動承接期待的容器，而是一個極度需要「有趣、快樂、自信、變化」才能發光的真實靈魂。當被問及是否會對未來感到迷惘時，她的眼神卻充滿了難以言喻的堅定：「我並不討厭這種不知道明天會在哪裡、自己未來會在幹嘛的狀態。」

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