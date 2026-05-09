晚安小雞踢爆獄中「女囚服務」！遭柬埔寨駁斥造謠 他再發聲回擊

〔記者林欣穎／台北報導〕網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）今年3月返台後話題不斷，近日他登上藝人薔薔節目，大談自己在柬埔寨獄中的生活，爆料當地監獄宛如「大型選秀現場」，還說有「女囚服務」，不過相關說法也遭柬埔寨官方駁斥，痛批內容嚴重失實。昨（8）日晚安小雞再次發長文，強調都是他的親身經歷。

晚安小雞日前在節目提到，男囚只要付費就能挑選女囚進行「特殊接見」，甚至還曾發生集體懷孕事件，面對爭議延燒，晚安小雞再度發文回應，強調自己無意污名化柬埔寨。他提到，柬埔寨其實是個美麗、也有許多善良人民的國家，近年來當地政府也持續面對詐騙、人口販運及跨國犯罪等問題，「不是所有柬埔寨人都是壞人，也不是整個國家都應該被污名化。」

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晚安小雞曾在柬埔寨監獄服刑。（翻攝自臉書）

晚安小雞表示，因過去赴柬埔寨拍攝時曾引發爭議，因此如今只要再提到柬埔寨，就容易被質疑「是不是又在演」。但他強調，這次談論的內容並非劇本，也不是為了流量編造，「這是我親身在柬埔寨監獄裡經歷過、看見過、感受到的事情。」

他透露，自己在警局及監獄中曾遭毆打，也目睹環境裡充滿金錢交易，「生活上的許多基本需求，都不是理所當然可以得到的。」包括水電、飲食，甚至放風等，都需要靠金錢解決，沒有錢的人只能承受更差、更不衛生、也更沒有尊嚴的處境。

晚安小雞也提到，自己公開這些經歷，並非為了攻擊柬埔寨，或否定正在努力改革的人，「過去的錯，我會承擔，這些也都是我應得的。」他認為，部分監獄內部的問題，未必是高層完全知情，「很多黑暗的事情，往往就是藏在制度的縫隙裡。」

對於遭柬埔寨媒體指控「偽造、作假」，晚安小雞則表示能理解對方否認的立場，但仍重申：「我這次講的，是我的真實經歷。」他坦言，過去的爭議確實讓許多人對自己抱持疑問，但希望外界能把「過去的我」與「這次我能說出口的經歷」分開來看。

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