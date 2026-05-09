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娛樂 最新消息

「長太像」也不行？ 博主撞臉習近平帳號被消失 網諷：長相也要黨審核

中國國家主席習近平。（法新社檔案照）中國國家主席習近平。（法新社檔案照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國網路審查禁忌再添一樁！近日一名來自黑龍江牡丹江的民營企業家，在社群平台抖音（TikTok）上分享粉絲破萬的喜悅，卻因其五官與氣質神似中共國家主席習近平，意外在網路上掀起瘋傳。沒想到，這份「明星臉」非但沒有帶來流量紅利，反而引來平台重拳出擊，該帳號已於昨（8）日遭到全面封禁，所有內容消失殆盡，引發外界譏諷：「這難道是長相違憲？」

博主「牡丹江順峰東哥」神似習近平。（翻攝X）博主「牡丹江順峰東哥」神似習近平。（翻攝X）

該名博主「牡丹江順峰東哥」自稱是服務業老兵，在5月7日發布的慶賀影片中，他語氣誠懇地呼籲實體產業應結合新媒體，認為這是新時代的必然趨勢。諷刺的是，影片中表現出的專業與積極，卻不敵網友一句「越看越像那個人」的評論。隨著「撞臉」話題在X平台延燒，抖音官方火速採取行動，不僅下架影片，更直接將帳號永久封印。

帳號「被消失」後，大批網友在其他社群平台留言聲援，有人諷刺表示：「這是這輩子長最貴的一張臉，也是最危險的一張臉。」更有網友調侃，現在在中國生存，「除了說話要小心，連長相都要先經過黨的審核」，事件再度凸顯中國網路環境的高度敏感與荒謬。

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