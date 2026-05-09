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娛樂 電影

邱凱偉化身「電燈泡」 見證跨越三世糾葛

〔記者許世穎／台北報導〕電影《農曆三月二十三》日前舉辦盛大首映會，包含楊子儀、邱凱偉（Darren）、吳政勳、方琦、陳明真、何蓓蓓、蔡阿炮、顏邦智、劉丞、凱文，以及映後嘉賓梁佑南皆到場共襄盛舉。該片劇情融入前世今生，時空橫跨了1915年日治時代、1955年白色恐怖與2025年三個截然不同的時代，交織出跨越百年的三世因果故事。

《農曆三月二十三》盛大首映。（壹捌玖伍電影有限公司提供）《農曆三月二十三》盛大首映。（壹捌玖伍電影有限公司提供）

飾演「三媽」的陳明真表示，三媽執行力最強，她在劇中飾演一位專門收容眾生的劇團團長，透過提供良好的文化素養與戲劇來影響人心，正是媽祖慈愛精神在人間的體現。飾演「二媽」的何蓓蓓則詮釋一位中醫師，在幕後默默準備，守護並照顧眾生。

男主角群的角色更直指人心的糾葛與救贖。飾演男主角「黑豬」的楊子儀詮釋一名黑道殺手，他感性分享，這個角色代表了人們心中的陰暗面與執著，當人願意去面對並承認自己錯誤的那一刻，才懂得如何放下執念。飾演刑警「符皓」的吳政勳分享，電影深刻描繪了人在慢慢相信信仰的過程中，學會放下自身的歷程。

吳政勳（左起）、邱凱偉、楊子儀出席《農曆三月二十三》首映。（壹捌玖伍電影有限公司提供）吳政勳（左起）、邱凱偉、楊子儀出席《農曆三月二十三》首映。（壹捌玖伍電影有限公司提供）

而邱凱偉（Darren）飾演來自宋朝的道士「莫月鼎」，他在首映會上幽默自嘲，在楊子儀與吳政勳兩位男主角跨越三生三世的糾葛中，自己感覺比較像是一顆「電燈泡」。但他強調，這個角色總是在關鍵時刻出現，就如同每個人身邊都會有的貴人與人生導師，適時給予建議與人生方向的提點。特別的是，首映會上演員們所穿的T恤，正是由邱凱偉親自設計，圖案為媽祖向四面八方為蒼生祈福的手印，象徵給予大眾滿滿的祝福。

《農曆三月二十三》已在台上映。

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