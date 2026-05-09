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娛樂 最新消息

魏德聖親曝人生低潮反被拯救 親解新片持續創造話題原因

魏德聖導演工作照。（米倉影業提供）魏德聖導演工作照。（米倉影業提供）

〔記者許世穎／台北報導〕台灣大哥大MyVideo溫馨5月強檔片單公開！獨家上架以罹癌兒童為背景的暖心國片《BIG》，導演魏德聖特別接受台灣大哥大MyVideo專訪，透露拍完《BIG》後遭遇到一段人生低潮期，但因為反覆觀看這部電影反而獲得力量，形容《BIG》是他「非常重要、甚至可以說是『最好的作品』」。

魏德聖執導的《BIG》即將登上串流平台。（台灣大哥大MyVideo提供）魏德聖執導的《BIG》即將登上串流平台。（台灣大哥大MyVideo提供）

魏德聖透露，當時他同時面臨公司、財務甚至名譽上的壓力，度過人生一段相對低潮的時期；然而因電影持續被包場放映，他得以一再重看這部作品：「到現在為止，我應該已經看了超過兩百場。」他坦白說，每一次觀看仍然會被觸動，「我當初是帶著想拯救別人的心情去拍，但最後被拯救的人，其實是我自己。」這樣的體悟，也讓他重新理解創作的意義，「我以為自己是在給出愛，但其實我是接收到最多愛的人。」

回顧拍攝《BIG》的初衷，魏德聖表示當時帶著一個非常單純卻強烈的想法，「希望把愛傳遞給那些正在受傷、正在面對困難的人，尤其是孩子。」他記得自己與小演員們說，「我告訴他們，我們不是只是在拍一部電影，而是在做一件很有意義的事情。」讓他意外的是，孩子們不僅完全理解，甚至比大人更願意投入，「他們其實非常渴望付出與貢獻，那種純粹，有時候比大人更強烈。」這樣的信念，也讓孩子們在拍攝過程中毫不猶豫配合角色需求，無論是剪髮、剃頭或長時間拍攝，都展現驚人的投入度，成為《BIG》最真實的情感來源。

魏德聖執導的《BIG》笑中帶淚，感動人心。（台灣大哥大MyVideo提供）魏德聖執導的《BIG》笑中帶淚，感動人心。（台灣大哥大MyVideo提供）

以6位病童一同住進816兒童癌症病房為主軸的《BIG》，2023年上映之時創下高話題，現在獨家登上台灣大哥大MyVideo平台，讓魏德聖十分興奮，「我非常期待觀眾能透過串流平台重新觀看《BIG》，因為這部電影本身就充滿了細節與層次。」他認為《BIG》並不會受到時間的限制，「因為這個故事的構想早在二十年前就已經存在，它不是追逐當代潮流的作品，而是經過長時間沉澱的題材。」

在他看來，《BIG》之所以能持續被討論，關鍵在於題材本身的普世性，「孩子的天真、家庭面對困境的方式，這些都是不會因為時代改變而失去意義的價值。」也因此他認為，「它不會過時，反而會在不同時刻被重新理解，甚至在不同的人生階段會產生不同的共鳴。」

魏德聖更期待觀眾能重新發現片中更多細節，他指出，《BIG》故事看似發生在一間病房，但其實延伸出超過二十個角色的情感關係，「那些孩子之間很自然的互動，還有家庭與醫療之間的情感流動，其實藏了非常多細膩的小表情與生活感的瞬間，往往需要多看幾次才會慢慢浮現出來。」他也特別提到動畫與現實交錯的設計，「動畫裡的戰場，其實和現實病房的處境是彼此呼應的。」這樣的雙重敘事，在戲院一次性觀看時容易被錯過，「但在串流平台可以暫停、回看，觀眾會更容易發現這些設計的巧思。」

《BIG》的生命更是歷久彌新，魏德聖透露：「現在還有很多基金會在偏鄉或戲院持續包場放映」，也讓他更加確信，「一部電影的生命，不只存在於上映的一兩個月，而是可以延續1、2年，甚至更久。」對魏德聖而言，《BIG》從來就不是只看一次的電影，他甚至建議觀眾：「可以把《BIG》當成一部每年都值得重新觀看的作品。」不論是兒童節、生日，或任何屬於家庭的時刻，「它都可以幫助我們重新理解彼此。」

台灣大哥大MyVideo 5月片單同樣網羅多元題材，包括《牠》名導最新恐怖力作《他們要殺你》搶先版、榮獲金馬獎8項入圍的《我家的事》、舒淇首度執導便斬獲香港金像獎新晉導演獎的劇情片《女孩》都接棒上線；經典強片也在MyVideo獨家更新，有保羅沃克遺作《玩命特區》、系列動作爽片《玩命快遞3》與浪漫愛情片《最後一封情書》等作品，從溫馨、驚悚到動作與情感類型一應俱全，讓觀眾在不同心情下都能找到最適合的觀影選擇。

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