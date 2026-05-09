《逐玉》田曦薇不殺豬改抓賊！素顏女警帥炸全網 聽對手是「他」連喊3聲：我去

田曦薇在《低智商犯罪》有不少打戲。（愛奇藝國際版提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王驍、田曦薇主演愛奇藝話題劇《低智商犯罪》，一開播就憑藉「全員不按牌理出牌」的瘋狂劇情掀起熱議，口碑持續發酵。該劇改編自推理小說家紫金陳同名原著，以「高智商布局、低智商執行」作為最大特色，把命案、黑幫、刑警與一群烏龍笨賊全部攪在一起，在懸疑推理中加入大量黑色幽默與荒誕喜劇元素，被不少觀眾形容是「笑到停不下來的懸疑劇」。

王驍在《低智商犯罪》重返刑偵第一線。（愛奇藝國際版提供）

田曦薇在《低智商犯罪》飾演聰明幹練的「李茜」。（愛奇藝國際版提供）

王驍飾演的「張一昂」，原本是退居後勤的佛系警察，卻因一封匿名舉報信意外重返刑偵第一線，辦案全憑直覺與運氣；田曦薇則飾演警校剛畢業的新人女警「李茜」，個性衝動卻反應超快，兩人組成「佛系師父、熱血徒弟」的超反差搭檔。另一邊，王傳君飾演的暴躁反派「周榮」，因身邊一群豬隊友頻頻出包，讓整部劇笑點密集到幾乎沒有冷場。

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王驍在《低智商犯罪》飾演「張一昂」。（愛奇藝國際版提供）

田曦薇在《低智商犯罪》飾演熱血刑警「李茜」。（愛奇藝國際版提供）

田曦薇繼在古裝劇《逐玉》從殺豬娘戰成女將軍後，這回再次撕下甜妹標籤，以素顏警裝、高馬尾造型登場，辦案時氣場全開，動作戲也親自上陣，拿噴火器擊退歹徒等橋段讓觀眾印象深刻。她在劇中既有新人警察的衝勁，又帶著一股不服輸的倔強感，被粉絲大讚「根本是天選女警」，亦有人用《逐玉》的名台詞誇獎她「妳好威風啊」。

田曦薇（左一）、王驍（左二）在《低智商犯罪》師徒互動火花十足。（愛奇藝國際版提供）

田曦薇在直播活動中透露，接演李茜其實圓了自己一直很想演女警的夢；回憶得知是要與王驍合作，激動到連喊三聲：「我去我去我去！」率真反應讓王驍忍不住嘴角上揚。

兩人在劇中師徒互動火花十足，戲外相處逗趣。恰好《低智商犯罪》開播當天正是王驍生日，直播活動上，田曦薇特別穿上粉色草莓蛋糕造型服裝現身慶生，與眾演員合唱生日快樂歌，讓壽星王驍又驚又喜。

田曦薇（左一）、王驍在《低智商犯罪》組隊出任務。（愛奇藝國際版提供）

此外，田曦薇拍戲空檔常會帶小零食與劇組同事分享，小果子、糖果樣樣沒少。王驍分享，自己隨口誇了一句酸糖好吃，隔天竟在化妝間發現田曦薇特意留了一包，讓他大呼暖心。

導演劉海波也公開盛讚田曦薇的表現超乎預期：「跟小田合作真的非常驚喜，雖然她以前沒有演過女警，但制服一穿上去，你就會覺得她就是李茜。」他並表示，田曦薇身上有種很乾淨的少年感，同時藏著一股韌勁，「李茜這個角色聰明、幹練，又很懂人情世故，小田把這幾個特質都掌握得非常好」。

田曦薇在《低智商犯罪》飾演熱血刑警「李茜」。（愛奇藝國際版提供）

田曦薇在《低智商犯罪》飾演熱血刑警，辦案時氣場全開。（愛奇藝國際版提供）

《低智商犯罪》故事描述多年退居二線的警察張一昂，因一封匿名舉報信與熱血女警李茜同赴三江口調查案件，意外揭開連環命案真相，並鎖定富商周榮背後的犯罪集團。隨著案件越查越深，一群不按牌理出牌的笨賊也意外捲入其中，在荒謬又失控的追查過程裡，張一昂逐步揭開當年刑警隊長被害的真相。整部劇融合懸疑、黑色幽默與群像喜劇元素，以另類風格掀起追劇熱潮。《低智商犯罪》於愛奇藝國際版現正熱播中。

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