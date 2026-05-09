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沒旁白更震撼！「環境紀錄戰神」柯金源耗40年拍「水」 新片揭台灣危機

〔記者李紹綾／台北報導〕導演柯金源為國家文藝獎、TIDF傑出貢獻獎雙料得主，他的新作公視紀錄片《水・不水之間》，昨（8日）於台灣國際紀錄片影展（TIDF）舉行世界首映，透過影像、聲音與音樂三條軸線，引領觀眾「傾聽」生命之源，「凝視」這股既溫柔又狂暴的力量，反思人與水之間的關係。

導演柯金源出席《水‧不水之間》首映。（公視《水‧不水之間》提供）導演柯金源出席《水‧不水之間》首映。（公視《水‧不水之間》提供）

公視董事長胡元輝（左起）、配樂許景淳、導演柯金源、公視總經理徐秋華、聲音設計周震、《我們的島》製作人于立平出席《水‧不水之間》首映。（公視《水‧不水之間》提供）公視董事長胡元輝（左起）、配樂許景淳、導演柯金源、公視總經理徐秋華、聲音設計周震、《我們的島》製作人于立平出席《水‧不水之間》首映。（公視《水‧不水之間》提供）

柯金源是公視新聞部資深製作人兼導演，2000年至今已執導35部自製紀錄片，其中逾三十部在公視「紀錄觀點」首播。從早期的《烏坵ROC》、《阿瑪斯》、《獼猴列傳》，中期的《福爾摩沙對福爾摩沙》到近年的《森之歌》、《神殿》等等，皆緊扣台灣環境與社會脈動，兼具批判力度、人文關懷和影像美學，曾獲台北電影節最佳紀錄片及三座金鐘非戲劇類導演獎，深受觀眾信賴。

聲音設計周震（左）、配樂許景淳出席《水‧不水之間》首映。（公視《水‧不水之間》提供）聲音設計周震（左）、配樂許景淳出席《水‧不水之間》首映。（公視《水‧不水之間》提供）

乾淨水源被使用之後，成為污染的水體。（公視《水‧不水之間》提供）乾淨水源被使用之後，成為污染的水體。（公視《水‧不水之間》提供）

柯金源導演在《水・不水之間》中，發揮他四十年環境紀錄功力，爬梳「水」給我們的各種啟示，進行「溯源巡水」的田野觀察，他從海岸出發，溯河逆流而上，探訪台灣三大河流源頭，以六個篇章呈現水的不同面向，包括水的大循環、生物相生、水文化與信仰、產業發展，水環境與災難、水的思考。

久旱不雨曾文水庫水位持續下降。（公視《水‧不水之間》提供）久旱不雨曾文水庫水位持續下降。（公視《水‧不水之間》提供）

《水・不水之間》主創陣容，由曾獲總統文化獎的公視《我們的島》團隊資深攝影陳添寶、陳慶鍾等人共同拍攝、剪輯，後期製作更請來夢幻組合：許景淳配樂、周震聲音設計、張明珠調色。全片運用純粹的影像､聲音及音樂作為語言，沒有敘事性旁白，以「水」本身作為敘事核心，來詮釋水的情感，讓觀眾直視水的真實樣貌與性格，人與水之間的濃厚情感和無限依賴，另一方面又深深恐懼､粗暴的對待。

森林是水的故鄉，水資源涵養的環境紀錄，翡翠水庫的倒影。（公視《水‧不水之間》提供）森林是水的故鄉，水資源涵養的環境紀錄，翡翠水庫的倒影。（公視《水‧不水之間》提供）

《水・不水之間》製作人于立平表示，《我們的島》團隊在長期紀錄環境的過程，深刻感受到「水」如同人一樣有脾氣，會哭、會笑，會憤怒、會悲傷，而水也會受傷。從紀錄片中，可以真實地見到，水既溫柔療癒，也狂暴毀滅，水時而充沛飽滿，也會枯竭乾涸。她進一步指出，柯金源導演之前的三十多部紀錄片，也曾以森林、水源及水污染為主題，這次不同以往的創作風格，是一部高度開放、充滿感受性的影片。

水循環的起點與終點，在泥灘地上的逕流水痕猶如生命樹的地圖。（公視《水‧不水之間》提供）水循環的起點與終點，在泥灘地上的逕流水痕猶如生命樹的地圖。（公視《水‧不水之間》提供）

《水・不水之間》由知名演唱家、作曲家許景淳配樂，共同為「水」注入深層詩意與哲思。配樂跨越管風琴、手風琴、鋼琴、月琴、打擊樂與各式笛聲，從柔和到怒吼、從破壞到再生，對應影像中，水的流動、衝擊與復甦，音樂呈現水的生命律動與情緒，引領觀眾進入水的靜與動、柔與剛之間。

金馬獎最佳音效得主周震，為本片從配樂錄音、音效設計、到後期混音技術，耗費很大的心力，還使用醫用聽診器，以大力膠貼在路邊的水管上，收錄管內水流聲的不同節奏，也為了表現水的細微聲音，嘗試不同器具來創造擬音效果，就連家門口的九重葛樹枝、孩子泡澡的水盆，都派上用場。周震認為除了寫實的環境聲音之外，透過擬人化的感受，聲音可以表達潛意識的情感。

台灣西部在冬季進入枯水期，加上東北季風的作用，揚塵危害日趨嚴重。（公視《水‧不水之間》提供）台灣西部在冬季進入枯水期，加上東北季風的作用，揚塵危害日趨嚴重。（公視《水‧不水之間》提供）

資深調色師張明珠擔任調色，從自身對環境的體認，審視本片所呈現的不同意象，他認為，「水」在自然界中，會產生各種深具想像、情緒的色彩。他將中性的「水」，調校為更強烈的色階，透過冷暖系對比，營造魔幻氛圍。結尾灘地水痕的影像，宛如荒漠的預言，透過特調的色系隱喻人們的漠然，傳遞給世人的警示。

《水‧不水之間》海報。（公視《水‧不水之間》提供）《水‧不水之間》海報。（公視《水‧不水之間》提供）

《水・不水之間》紀錄片，除了呈現台灣水環境的變遷，更盼引觀眾思考，如何重構人與水的關係？這不只是水的當代詩篇，更是水的「神諭」。柯金源說：「近30年來旱澇劇烈擺盪，我深刻感受到，水的難題是台灣必須面對的挑戰。這次我嘗試用另一種方式，重新讓人們感知水，讓水說出自己的故事！」《水・不水之間》紀錄片將於5月11日晚上十點於公視頻道「我們的島」首播。

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