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娛樂 音樂

（專訪）60歲叫賣天王宣布引退 身體出狀況早有警訊內幕曝光

〔記者陽昕翰／專訪〕有「銷售天王」封號的CEO歌手劉家榮，曾在購物台創下1年6億元的驚人業績，近來推出全新專輯《劉聲留聲》，卻也震撼宣布，這將是他人生最後一張作品。年過60歲的他坦言，自己的聲帶早已嚴重受損，甚至萎縮成鋸齒狀，讓人聽了鼻酸。

CEO歌手劉家榮發行最後一張專輯《劉聲留聲》。（記者胡舜翔攝）CEO歌手劉家榮發行最後一張專輯《劉聲留聲》。（記者胡舜翔攝）

劉家榮受訪時語氣平靜，卻藏不住感慨，「60歲其實還是很好的年紀，很多事情要有開始，也要有一個漂亮的ending。」道盡他對歌唱舞台的不捨。這20多年，劉家榮在電視台主持叫賣，加上唱歌演出，長期過度使用嗓音，身體早已默默發出警訊。

劉家榮聲帶出狀況，宣布未來不再發片。（記者胡舜翔攝）劉家榮聲帶出狀況，宣布未來不再發片。（記者胡舜翔攝）

其實早在多年前，劉家榮因為喉嚨狀況就醫，醫生替他做內視鏡檢查，發現他柔軟平滑的聲帶，已經萎縮成鋸齒狀，多少影響到唱歌，這些年來狀況也沒有好轉。

劉家榮未來想栽培新人，也想回歸家庭陪伴家人。（記者胡舜翔攝）劉家榮未來想栽培新人，也想回歸家庭陪伴家人。（記者胡舜翔攝）

儘管如此，劉家榮仍撐著嗓子完成最後一張專輯，他表示：「今年還是會辦巡迴粉絲見面會，希望歌迷能夠體諒。」談到未來規劃，劉家榮表示，自己想把更多資源留給新人，「公司有20個主持人，其實很多人歌聲都很好，希望未來可以培養更多人才。」把舞台讓給下一代。

而忙碌大半輩子的劉家榮，如今最想做的也是回歸家庭，他說：「6月想帶老婆去歐洲走走，放慢生活步調。」希望自己的人生下半場，能夠有更多時間陪伴家人。

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