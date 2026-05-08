百想得獎名單》曾一起組裝馬桶過活！30年戰友柳承龍、柳海真哽咽拿大獎
柳海真。（翻攝自Naver）
〔記者廖俐惠／綜合報導〕第62屆百想藝術大賞今天（8日）台灣時間近11點圓滿落幕，電影部門大贏家為拿下4個獎的《王命之徒》，大獎則由柳海真抱走；電視部門大獎由柳承龍獲得。兩位資深演員雙雙哽咽，獲得全場如雷掌聲，兩人是30年戰友，默默無聞時曾在劇場貼海報，還一起在免治馬桶工廠打工，如今苦盡甘來，令人動容。
柳海真笑說，本來很期待拿到男主角獎，不過看起來還差得遠了，「想說攝影機慢慢靠近我，我還以為是要拿作品獎，沒想到是大獎。」他表示，原本只打算演到45歲就好，但現在的年齡已經超過了，覺得能夠拿到男配角獎就好了，沒想到卻是大獎，真的是非常感謝。
請繼續往下閱讀...
柳承龍在柳海真後面拿獎，他上台時感慨萬千，回憶起30年前兩人曾一起貼海報、在工廠打工的時光。他分享《金部長的夢想人生》講述中年失業，沒了部長的頭銜，只剩下「金洛洙」這個名字，「就像洛洙（韓文與落水同音）這個名字一樣，掉下來原以為會完蛋，沒想到會匯集成溪流、江河，最終變成大海。」
◆主要得獎名單
【電視部門】
最佳作品／《妳和其餘的一切》
最佳導演／朴信宇《未知的首爾》
最佳劇本／宋慧珍《妳和其餘的一切》
最佳男主角／玄彬《韓國製造》
最佳女主角／朴寶英《未知的首爾》
最佳男配角／柳承穆《金部長的夢想人生》
最佳女配角／林秀晶《下流大盜》
最佳男新人獎／李彩玟《暴君的主廚》
最佳女新人獎／方效潾《愛麻夫人熱映中》
柳承龍。（翻攝自Naver）
【電影部門】
最佳作品／《徵人啟弒》
最佳導演／尹佳恩《The Wolrd of Love》
最佳劇本／邊聖鉉、李鎮成《凶降喜訊》
最佳新導演／朴俊浩《3670》朴俊浩
最佳男主角／朴正民《醜得要命》
最佳女主角／文佳煐《後來的我們》
最佳男配角／李星民《徵人啟弒》
最佳女配角／申世景《人工情報》
最佳女新人獎／徐秀彬《The World of Love》
最佳男新人獎／朴志訓《王命之徒》