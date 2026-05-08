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娛樂 日韓

李昌燮跟上Threads時事哏！求救「高麗菜那桌的」快來見台粉

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團BTOB出身的歌手李昌燮以獨特的溫暖嗓音與深厚唱功深受大眾喜愛，宣布將於6月14日來到台北舉辦個人FANCON [EndAnd : The Uncut]，令人期待。

李昌燮將在台舉行專場演唱會。（橡光創意娛樂有限公司提供）李昌燮將在台舉行專場演唱會。（橡光創意娛樂有限公司提供）

即將再度踏上台灣土地的李昌燮掩飾不住內心的興奮之情，更迫不及待地表示想快點與許久不見的粉絲們見面。有趣的是，他近期也關注到社群平台Threads上的熱門話題，甚至幽默地跟上流行，俏皮地向網路上的「高麗菜桌神人」（代表生活智慧王）求救，想知道究竟有什麼方法可以讓時間走得快一點，好讓他能早日來到台灣與粉絲相聚。逗趣的舉動讓粉絲們直呼可愛，也展現出他對此次台灣行的滿滿期待。

李昌燮向台粉問好。（橡光創意娛樂有限公司提供）李昌燮向台粉問好。（橡光創意娛樂有限公司提供）

演出將以「Uncut（未剪輯）」為核心概念，要把巡演過程中最真實、最細膩的情感點滴，毫無保留地分享給台灣粉絲們。在 [EndAnd] 韓國巡演期間所累積的情感與舞台記憶，隨著巡演落幕並未就此畫下句點，而是不斷延續、醞釀，成為此次台北場的重要起點。那些在舞台上與觀眾之間建立的連結，也將在本次演出中，以更貼近的形式再次被喚起與延伸，讓那些未曾消散的真心，轉化為彼此之間更真實的互動。

本次2026 LEECHANGSUB FANCON in TAIPEI [EndAnd : The Uncut] 除了展現李昌燮深厚的演唱實力外，也將分享巡演期間的幕後故事與點滴，呈現舞台之外更貼近日常的一面，讓現場觀眾得以一窺不同於過往的珍貴片段。

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