路克天行者開轟川普 白宮震怒怒斥「病態瘋子」

（左起）《星際大戰》電影中飾演「韓索羅」哈里遜福特、「莉亞公主」嘉莉費雪、「路克天行者」哈米爾。（美聯社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕在知名「星際大戰」（Star Wars）系列電影中飾演路克．天行者的好萊塢資深男星哈米爾（Mark Hamill）近日在社群發文，附上美國總統川普躺在墳墓前面的AI生成圖像。今（8）白宮痛批，指他的行為「變態」。

在電影裡路克．天行者是《星際大戰》系列的靈魂人物，也是影史最著名的英雄。哈米爾近日在社群媒體平台曬了一段圖文，圖中可以看到川普閉著眼躺在墳墓前面，頭頂上方則有一塊墓碑。

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哈米爾在社群平台發文調侃美國總統川普。（翻攝自Bluesky）

哈米爾寫下：「但願他活得夠久，可以看到他在期中選舉無可避免的慘敗，未他前所未見的貪腐負責，並因其無數罪刑遭到彈劾、定罪和蒙羞」。

在《星際大戰》系列電影中飾演路克．天行者的哈米爾。（美聯社）

白宮針對此事反應激烈，指哈米爾是「一個病態的人」。新聞團隊更進一步指：「這些激進的左派瘋子就是控制不住自己。正是這種言論，在過去兩天引發3次針對我們總統的暗殺」。

哈米爾的社群帳號已經撤下前述AI生成圖像，並發文澄清「他應該活得夠久，為他的罪行負責…但如果您覺得圖片不妥，我為此道歉」。

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