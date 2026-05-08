鄧麗君猝逝31年日本爆紅推手曝光 慟喊：想再見一面

鄧麗君在日本家中的珍貴照片。（鄧麗君文教基金會提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語樂壇巨星鄧麗君逝世滿31周年，今天鄧麗君文教基金會於金寶山筠園舉辦「鄧麗君31周年筠園音樂會」，鄧麗君的日本經紀人舟木稔，今年又不遠千里來台悼念，已經高壽93歲的他直言：「就是想再見鄧麗君一面」。

舟木稔透露，每次聽到《時の流れに身をまかせ（我只在乎你）》就會想起鄧麗君的最後身影。被問及兩人初次見面的印象，舟木稔回憶起第一次在舞台上看到鄧麗君時，她才14、15歲，「雖然年紀很小，但展現出的歌聲非常清亮且優美，讓他印象極其深刻。」

請繼續往下閱讀...

舟木稔來台悼唁鄧麗君。（鄧麗君文教基金會提供）

舟木稔也提及，當初為了力邀鄧麗君去日本發展，鍥而不捨地在香港等了超過一個禮拜，才終於接到鄧媽媽的電話，當時並在酒店的餐廳會面。

今年是《時の流れに身をまかせ（我只在乎你）》發行40周年，「愛像一朵花」網路獻花活動以此為靈感，由文華花苑董事章譯中老師設計操刀，以鄧麗君生前最喜愛的紅玫瑰為主軸，搭配夜來香、香水百合、白桔梗、梔子花、茉莉花與滿天星，象徵思念、一生守候與永恆的愛，將世界各地歌迷的心意，化作一朵朵鮮花陪伴在鄧麗君身邊，每一朵花，都是一位歌迷跨越距離的思念。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法