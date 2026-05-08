BIGBANG太陽強勢回歸 第4張正規專輯預告照太有氛圍

太陽搶先在社群公開新專輯預告照。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕BIGBANG成員太陽即將在本月18日發行第4張個人正規專輯《QUINTESSENCE》，近日他開始在社群暖身宣傳，曝光多張照片。《QUINTESSENCE》不但是太陽睽違9年再次發行正規專輯，日期也選在太陽生日當天，格外有意義，回歸消息一出粉絲都興奮不已。

太陽形象照在深邃藍調卻充滿層次感，流瀉出街頭潮流風格。（翻攝自IG）

昨（7）日太陽搶先在社群公開新專輯預告照，展現出前衛氣息。照片中的太陽雖然是單色穿搭，但深邃藍調卻充滿層次感，照片中不但流瀉街頭潮流風格，亮眼髮色也帶著強大氣場，令人不自覺受他的時尚魅力感染。

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太陽的亮眼髮色也帶著強大氣場，令人不自覺受他的時尚魅力感染。（翻攝自IG）

由太陽命名的專輯《QUINTESSENCE》，「QUINTESSENCE」為精髓之意，太陽親自解釋背後意涵，他感性說：「這是一個長久以來存在我心中詞彙，也是我認為這個時代最需要的字句」。而QUINTESSENCE也代表著太陽對音樂本質的追求，蘊藏著他成熟的音樂面貌。

太陽睽違9年再次發行正規專輯。（翻攝自IG）

太陽將自己尋找本質的旅程收集在這張專輯中，他希望粉絲有一天也能親自發現屬於自己的本質：「這是一個關於雖然最重要，卻不容易被看見的事物相關故事｣。

《QUINTESSENCE》發行日為太陽生日當天。（翻攝自IG）

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