百想》女星慘摔紅毯鞋跟斷 「胸墊外露」尷尬畫面曝光

潤娥超有氣質。（翻攝自Naver）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕第62屆南韓百想藝術大賞在今（8日）於首爾COEX舉行，主持人秀智身穿粉色禮服清爽現身，結果女主持人洪真慶與她撞衫，只是她身形太過消瘦，數度狂拉平口禮服，實在超危險。

文佳瑛露出美腿。（翻攝自Naver）

文佳瑛露出美胸。（翻攝自Naver）

今年百想藝術大賞同樣由申東燁、朴寶劍、秀智擔任主持人，紅毯星光熠熠。今年的人氣王潤娥身穿黑色平口禮服，露出白皙美肩，十分有氣質優雅，只是與其他女星相比，稍嫌黯淡。文佳煐則是相當大方，大秀美胸之外，還穿黑絲襪露長腿，一轉身還曬出裸背，今天最辣就是她了。

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申鉉彬站起來忍不住偷笑。（翻攝自Naver）

申鉉彬慘摔紅毯，一度起不來。（翻攝自Naver）

因演出《機智醫生生活》的「張冬天」而受到歡迎的女星申鉉彬，亮麗登上紅毯，結果卻在紅毯上摔倒，高跟鞋跟疑似斷掉，直接倒在紅毯上，主持人還跑出來救場。申鉉彬在起身之後，自己還忍不住笑了出來，不過站到拍照定點之後，立刻展現身為女演員的專業一面，拍出相當完美的照片。出狀況的還不只有申鉉彬，申惠善穿著黑色禮服現身，不過胸墊疑似外露，有些尷尬。頒獎典禮將於台灣時間晚間6點50分登場。

申鉉彬疑似胸墊外露。（翻攝自Naver）

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