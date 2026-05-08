劉俊謙曬黑增重變硬漢 羞認跟吳彥祖「陽明山就是我們的斷背山」

《寒戰1994》王丹妮（左起）、導演梁樂民、劉俊謙來台宣傳。（記者胡舜翔攝）

〔記者許世穎／台北報導〕香港警匪鉅作《寒戰》系列推出全新前傳《寒戰1994》，導演梁樂民率領主演劉俊謙、王丹妮來台宣傳。三人繼《梅艷芳》後再度合作，默契明顯升級，訪談中不只大聊拍攝幕後，更互虧爆料，笑聲不斷。

片中吳彥祖半裸大秀精壯身材，被問到是否有因此產生比較心態，劉俊謙笑回：「我們不是自戀的男人啦！」透露兩人拍戲期間常在同一個更衣室，自然經常看到對方身材。

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劉俊謙這次為了角色特地健身、曬黑，甚至增重幾公斤。（記者胡舜翔攝）

劉俊謙也坦言這次為了角色特地健身、曬黑，甚至增重幾公斤，「畢竟是武官，不是坐寫字樓的，看起來要比較硬朗。」面對影迷盛讚胸肌超吸睛，他還幽默表示：「感謝IMAX把我的胸肌放大。」導演梁樂民也接話笑稱，剪接時因為螢幕不大沒特別感覺，「到IMAX才看到他的威力。」

劉俊謙過去多次公開表示自己很欣賞吳彥祖。（記者胡舜翔攝）

由於劉俊謙過去多次公開表示自己很欣賞吳彥祖，現場更被拱兩人乾脆合作《斷背山》，他竟笑說：「陽明山就是我們的斷背山。」瞬間笑翻全場。不過王丹妮也爆料，劉俊謙私下其實非常安靜，沒想到跟吳彥祖湊在一起卻特別愛鬧，對此他解釋：「因為是Daniel，他會讓你很想弄他，他也很想弄我。」

首次挑戰動作戲演出，王丹妮透露拍攝前接受不少訓練。（記者胡舜翔攝）

首次挑戰動作戲演出，王丹妮透露拍攝前接受不少訓練，片中警隊與黑幫演員甚至一起受訓，大家還會互相鼓勵。她笑說一開始其實很怕槍聲太大，但正式拍攝時卻意外完全不眨眼，「可能我有點天分。」

王丹妮花了不少時間適應片中的大捲髮造型。（記者胡舜翔攝）

此外，王丹妮也花了不少時間適應片中的大捲髮造型，「每天都要拉筋，在家也一直拉腿，還要跟大捲髮培養感情。」由於她演過梅艷芳，導演被問到角色造型是否有致敬梅艷芳在《英雄本色III：小馬哥》（港：《英雄本色III：夕陽之歌》）的造型，他笑說當初其實沒想那麼遠，反而因為年代感，有參考當時茱莉亞羅勃茲的感覺。

王丹妮（左起）、梁樂民、劉俊謙三人從《梅艷芳》合作至今已有多年。（記者胡舜翔攝）

三人從《梅艷芳》合作至今已有多年，梁樂民感性表示兩位演員「肯定是長大了」，王丹妮則笑虧：「大概大了8歲。」劉俊謙也坦言，當年大家都比較緊張，如今拍了許多作品後，累積了不少經驗，「大家都成熟了一點。」導演更透露，希望未來還能繼續和兩人合作。

電影上映後，也因劇情埋下大量伏筆，引發觀眾熱烈討論與各種「粉絲理論」。梁樂民笑說自己之前曾表示網友推測的準確率大概有75%，如今仍維持同樣說法，「所以有25%是錯的。」

王丹妮近年常因高冷外型被找去演女強人或大佬角色。（記者胡舜翔攝）

王丹妮近年常因高冷外型被找去演女強人或大佬角色，但她坦言私下其實很單純，甚至有點小女孩性格，「可能因為我長得比較高大，不笑的時候看起來有點兇。」她笑說自己其實很想挑戰反差角色，「幫我寫一下，我想演小女生、喜劇，或者外表高大威猛，裡面其實是宅女的角色。」

劉俊謙提到太太蔡思韵主演在台票房破億的《泥娃娃》時非常自豪。（記者胡舜翔攝）

此外，提到太太蔡思韵主演、在台票房破億的《泥娃娃》，劉俊謙笑說自己不會因此太過強求或給自己壓力，但難掩驕傲表示：「她是一個很單純的女生，不會自滿，但我真的非常自豪，我自己的片都沒有那麼自豪。」至於網路上不少粉絲自稱「蔡思韵我老婆」，他則大方笑回：「大家開心就好！」《寒戰1994》已在台上映。

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