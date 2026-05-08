北韓公主養成中 金主愛穿法國精品 外媒看懂驚人訊號

金主愛（右）多次穿著毛皮大衣，這正代表金正恩已著手塑造金主愛「接班人形象」。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕北韓最高領導人金正恩近年常把寶貝女兒金主愛帶在身邊，讓她陪同出席公開活動。金主愛的穿衣風格也成為外媒焦點，英國媒體分析，金主愛多次穿著皮革外套、毛皮大衣，這正代表金正恩已著手塑造金主愛「接班人形象」。

皮革外套、毛皮大衣對北韓民眾而言，是難以見到的高級穿搭，金正恩之所以讓金主愛頻頻以這類穿搭出入公開場合，主要想凸顯金主愛與眾不同的特權地位與領導者氣場。

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北韓最高領導人金正恩（左）近年常把寶貝女兒金主愛帶在身邊出席公開場合。（路透）

《BBC》就曾以「為接班布局的穿搭：金主愛時尚所訴說的北韓未來」為標題，內容描述，金主愛於2022年11月首次公開露面時，當年才9歲的她就穿著白色羽絨衣、黑色長褲與紅色皮鞋，陪著金正恩視察洲際彈道飛彈「火星-17型試射」。之後，金主愛頻繁以皮革賈格、毛皮裝飾大衣、半透明上衣等成熟風格亮相，明顯可見北韓企圖將她從「小女孩」包裝成「成熟且強勢的領導人」，達到完美轉型。

金正恩（右）刻意凸顯金主愛與眾不同的特權地位與領導者氣場。（法新社）

北韓領導人經常有「模仿上一代領導人形象」的形象複製策略，因此，金主愛的造型當中不難看出金正恩的影子，尤其是皮衣。

金主愛的服裝也透露了另一個訊息，她是「與平民不同」的階級。經常身穿高級服飾的金主愛，正是要對外展示自己的特權象徵。北韓早在2020年就全面封鎖外來文化，但金主愛卻在2023年穿著法國精品品牌黑色羽絨衣。

北韓企圖將金主愛從「小女孩」包裝成「成熟且強勢的領導人」，達到完美轉型。（歐新社）

此外，北韓禁止民眾穿牛仔褲，但金正恩本人曾穿著牛仔褲公開露面，無意表示「即使法律禁止外國文化，但是最高領導人不受限」。

金主愛（左）的服裝也透露了另一個訊息，她是「與平民不同」的階級。（路透）

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