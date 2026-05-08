捷運帥哥竟是鳳小岳！加碼「男神眨眼」電暈她 本人現身回應了

金鐘影帝鳳小岳。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕金鐘影帝鳳小岳以迷人的混血五官與親民形象著稱，近日一名網友在捷運站與他巧遇，意外獲得「男神眨眼」回饋，在社群分享這段奇遇後，竟引發一場全台網友的「鳳小岳巧遇大賽」，連本人都現身幽默回應。

一名網友6日在Threads發文表示，當天早上在捷運站看到一個外國人覺得滿帥的，轉頭想確認一下是不是真的很帥，「嗯，真的很帥，因為那是鳳小岳！」原PO坦言，當時因過於震驚而直勾勾盯著對方，沒想到鳳小岳不但沒閃躲，還大方回送了一個「Wink（眨眼）」，讓她瞬間被電翻，一路高興到下班，興奮直呼：「這就是為什麼要找帥哥談戀愛吧姐妹們」。

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這篇貼文在短短兩天內狂吸4.3萬人按讚，網友紛紛留言表示：「長得帥還wink是罪」、「懂你，小時候有一次在路上看到金城武，我也是拿著水煎包說不出話來」、「鳳小岳的危險之處在於他不光虛有外表，他還超有才華，不管是演技還是音樂，超完美的男人」。

留言區更意外形成「鳳小岳目擊者大會」，網友紛紛加碼分享男神的親民舉動，「以前吃火鍋遇過他，本人超帥，還給大叔我和小孩wink，我瞬間懷疑自己性向」；也有人在東門餃子館討論「是不是他」時，被本人轉頭認證：「沒錯，我就是你們想的那個人。」甚至有網友回憶14年前在音樂教室巧遇，鳳小岳依舊維持一貫的溫柔有禮。

眼見留言區熱鬧非凡，鳳小岳本人今（8）日也驚喜現身，幽默回應：「這裡居然形成了一個宇宙，我謝謝大家。」

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