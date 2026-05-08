自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

捷運帥哥竟是鳳小岳！加碼「男神眨眼」電暈她 本人現身回應了

金鐘影帝鳳小岳。（資料照）金鐘影帝鳳小岳。（資料照）

〔即時新聞／綜合報導〕金鐘影帝鳳小岳以迷人的混血五官與親民形象著稱，近日一名網友在捷運站與他巧遇，意外獲得「男神眨眼」回饋，在社群分享這段奇遇後，竟引發一場全台網友的「鳳小岳巧遇大賽」，連本人都現身幽默回應。

一名網友6日在Threads發文表示，當天早上在捷運站看到一個外國人覺得滿帥的，轉頭想確認一下是不是真的很帥，「嗯，真的很帥，因為那是鳳小岳！」原PO坦言，當時因過於震驚而直勾勾盯著對方，沒想到鳳小岳不但沒閃躲，還大方回送了一個「Wink（眨眼）」，讓她瞬間被電翻，一路高興到下班，興奮直呼：「這就是為什麼要找帥哥談戀愛吧姐妹們」。

這篇貼文在短短兩天內狂吸4.3萬人按讚，網友紛紛留言表示：「長得帥還wink是罪」、「懂你，小時候有一次在路上看到金城武，我也是拿著水煎包說不出話來」、「鳳小岳的危險之處在於他不光虛有外表，他還超有才華，不管是演技還是音樂，超完美的男人」。

留言區更意外形成「鳳小岳目擊者大會」，網友紛紛加碼分享男神的親民舉動，「以前吃火鍋遇過他，本人超帥，還給大叔我和小孩wink，我瞬間懷疑自己性向」；也有人在東門餃子館討論「是不是他」時，被本人轉頭認證：「沒錯，我就是你們想的那個人。」甚至有網友回憶14年前在音樂教室巧遇，鳳小岳依舊維持一貫的溫柔有禮。

眼見留言區熱鬧非凡，鳳小岳本人今（8）日也驚喜現身，幽默回應：「這裡居然形成了一個宇宙，我謝謝大家。」

在 Threads 查看

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中