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娛樂 日韓

LISA頻傳分手LV三公子！夜店臉貼男模畫面曝光

LISA出席「時尚界奧斯卡」2026 Met Gala。（法新社）LISA出席「時尚界奧斯卡」2026 Met Gala。（法新社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕最近頻傳韓團BLACKPINK成員LISA與LV三公子弗雷德里克阿爾諾分手的消息，怎料日前又爆出LISA在活動上臉貼巴勒斯坦裔男模Fai Khadra，讓分手傳言更加甚囂塵上。

LISA與男模狀似親密。（翻攝自IG）LISA與男模狀似親密。（翻攝自IG）

「時尚界奧斯卡」2026 Met Gala日前在紐約正式落幕，晚間在知名夜店THE BOX舉行的after party眾星雲集，LISA以及aespa的寧寧都有出席，兩人看得出來玩得不亦樂乎，十分享受在聚會上。不過在網傳的照片中，巴勒斯坦裔男模Fai Khadra抵著LISA的頭，而LISA也露出開心的表情，兩人看起來十分親密，感情相當要好。

Fai Khadra（右）是坎達兒珍娜的好朋友。（達志影像）Fai Khadra（右）是坎達兒珍娜的好朋友。（達志影像）

巴勒斯坦裔美籍的Fai Khadra不只是模特兒，也是一位雕塑家、設計師，活躍於時尚、社交圈。他與坎達兒珍娜（Kendall Jenner）是非常要好的朋友，不過常被誤認為是戀愛關係，但據傳兩人只是「好閨密」。

除了「臉貼臉」掀起討論之外，LISA因為是after party主辦委員會的成員，被中國網友質疑是「脫衣秀主持人」，竟然又上了微博熱搜，反應兩極。不只是LISA，寧寧也因為現身after party，被批評是支持脫衣秀，中國網友也毫不留情，要求中國演藝圈封殺她，參加一場Met Gala話題不斷。

相關新聞：aespa寧寧看脫衣秀！中國網友喊封殺：不要回來了

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