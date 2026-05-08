（影）瘋傳賺進數百萬 王俐人親揭SWAG內幕

王俐人（右）上王偉忠節目說明自己上SWAG的感覺。（翻攝自臉書）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星王俐人日前疑似沒穿內衣賣吹風機，瞬間成為話題焦點，接著她又登上成人平台SWAG，裸背讓男優按摩，更教大家如何舒展肢體，一夕爆紅。她接受王偉忠專訪時澄清，不明白大家為什麼這麼大驚小怪。

王俐人近日上王偉忠節目接受專訪時表示，上SWAG之前，她沒有認真做功課，以為性質是類似17LIVE的直播平台。她覺得雖然是成人平台，應該只是穿得比較性感、清涼，在演藝圈打滾多年的她，對服裝尺度接受彈性本來就很大，所以她根本沒多想。

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王俐人（左）解釋其實該男優是專業按摩師，她並不覺得有什麼奇怪。（SWAG提供）

SWAG也告訴王俐人，不需要做特別的事情，只要做一些平常就會在家裡做的事，例如吹頭髮之類。「哪知道大家現在覺得我去上SWAG，賺了幾百萬，並沒有這樣子的事情」且王俐人覺得即使是上SWAG也是在工作，大家熱烈討論的男優按摩，她解釋，那名男優是專業按摩師，有人免費幫忙按摩，不明白為什麼大家為什麼這麼嗨。

王俐人在SWAG做伸展操。（翻攝自SWAG）

身為當事人的王俐人覺得直播內容沒有什麼問題，對方要求她露背，或是請男優幫忙按摩互動，她都當作「做節目」，既然是做節目就要有內容，王俐人坦言：「我不覺得怪，我指覺得大家為什麼要大驚小怪」。

王俐人表示，她自己是當事人，都不覺得有什麼問題，對方要求露背，或是要男優幫她按摩有點互動，她都覺得是在做節目，就要有內容，「我不覺得怪，我只是覺得大家為什麼要大驚小怪」。

網路上瘋傳的王俐人掀衣影片，她本人指稱是AI影片。（本報合成圖，翻攝自IG）

至於外界瘋傳的「王俐人掀衣上空」影片，王俐人駁斥那是AI影片，更說：「我怎麼會做出一些這麼stupid（愚蠢）的東西」。

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