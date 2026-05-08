向太怒轟小兒子向佑及女友 「只有拖累」放話永不承認

「向太」陳嵐（左）和向佐的老婆郭碧婷情同母女。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港影視大亨向華強與妻子「向太」陳嵐非常欣賞兒媳婦郭碧婷，決定未來所有遺產交由她管理，深怕向佐、向佑兩兄弟敗光家產。近期向太對小兒子向佑連連抨擊，不僅抱怨他抱著啃老心態、只想一夜暴富，連帶對向佑的女朋友也不滿意，直言：「沒有助力，只有拖累」。

向太有兩個兒子分別是大兒子向佐（左）、小兒子向佑。（翻攝自微博）

向太透露向佑的女友年紀比較大，兩人在一起沒有正面影響，反而心態扭曲，開嗆：「他跟她在一起越來越躺平，越來越壞，越來越不跟家人連絡，脾氣也越來越暴躁，我要這種女人做媳婦幹嘛」。向太也壓根不打算跟向佑的女友見面，更指就算向佑娶她，自己都不會認這個二兒媳婦。

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向佑談起姐弟戀之後，向太認為他毫無上進心，只想一夜暴富。（翻攝自微博）

向太認為，兒子要交女友，她覺得長相無所謂、年紀比向佑大也沒關係，最重要的是兩個人的日子要越過越好，女友要能夠幫助向佑走上正軌，知道發憤向上，如果這樣，她就可以接受。

向佐（右）和郭碧婷夫妻感情好，向太也非常認可這個兒媳。（翻攝自微博）

向華強夫妻在香港影壇深具影響力，家產據傳超過兩千億，向太早就說過未來昂貴珠寶會留給第三代，也就是郭碧婷的一雙兒女；向家家產過於龐大，還成立家族信託基金，指定由大兒媳郭碧婷擔任管理人。

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