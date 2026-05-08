陳沂再戰徐閉 一句「更迷戀妳了」全場笑翻 鄧佳華也亂入

「台派女神」徐閉（左）與網紅陳沂隔空叫戰。（本報合成圖，翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「台派女神」徐閉和網紅陳沂第N度槓上，陳沂昨（7）發文影射徐閉胖，引發徐閉不滿留言回擊，強調自己各方面條件都大勝陳沂，雙方支持者也在社群舌戰唇槍。

陳沂昨發文指：「最近好多台派紛紛內鬥檢討『徐閉』。讓我忍不住想學影后裡面的胖姐大喊：閉閉啊，妳要記住，是我先看到妳的」；徐閉也不甘示弱反擊：「你罵我胖可以幹嘛？你自己人生一手好牌打成這樣，而我跟你是不同階級的人，你是有朋友嗎？稍微體面一點的社會賢達誰會想跟你這樣的人來往？」徐閉留言回擊表示，自己不想傷害女性，所以一直對陳沂得過且過，「結果你還真的不懂正常人都會喜歡我而不是你耶。」

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徐閉指陳沂不上不下。（翻攝自臉書）

徐閉還補上一刀：「睡前在Threads對陳沂說了大實話真是舒爽。一輩子不上不下的女人是在對我靠北什麼？晚安」並附上一個飛吻的表情符號。結果陳沂也沒饒過她，轉貼徐閉發文並開心說：「She Big大破防，你在座喜歡我的各位，都不是正常人！」隔沒多久，陳沂再發文直接點名徐閉：「不可以這麼好笑，這樣我會更迷戀妳的唷～ From：只有瘦跟滿手好牌，什麼都不上不下的三斤」。除發文之外，陳沂還附上一張圖，上頭寫：我會認錯，但絕對不悔改！

陳沂回敬自己不會悔改。（翻攝自臉書）

徐閉今（8）發文，希望各路黑粉網軍都可以把一段話印下來放在枕頭每日重溫，內容是「妳這個坦克O女！」、「（OK的手勢），所以可以來買我的團購嗎？」接著還在留言區補充：Cheap、陳沂都財富自由了，只有我一個人財富不自由，請來跟我買團購。

自稱「FBI帥哥」的百萬網紅鄧佳華。（翻攝自臉書）

陳沂則開開心心的和網友在留言區聊天，就連自稱「FBI帥哥」的網紅鄧佳華都在底下留言：「沂妳要明天中午後再發文會比較好」，陳沂反問：「明天是什麼特殊的日子嗎？軍人節？」鄧佳華回覆：「不是啊 這個時間點發 觸及率不是很好這樣對收益影響」，網友則調侃說：來自百萬網紅的建議你要聽。

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