自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 日韓

被羅PD騙走了！《花樣青春》窮遊變大型難民現場

〔記者鍾志均／綜合報導〕由羅PD打造的「綁架式綜藝宇宙」又出事了！最新節目《花樣青春限量版》開播笑翻全網，鄭裕美、朴敘俊與崔宇植原本只是參加YouTube直播，結果下一秒竟被整包打包帶去旅行，三人發現自己中計後當場崩潰，尤其44歲的鄭裕美更忍不住哀號：「我們已經不青春了啊！」笑翻大批觀眾。

《花樣青春限量版》主視覺。（愛奇藝國際版提供）《花樣青春限量版》主視覺。（愛奇藝國際版提供）

《花樣青春》系列最經典的「無預警綁架」這次再度升級，羅PD甚至聯手全球網友一起演戲，透過直播當掩護，成功騙倒合作多年的「羅PD嫡系班底」。直到現場突然出現「祝旅途平安」布條，三人才驚覺：「完蛋，被綁了。」

尤其平常最冷靜的鄭裕美直接進入靈魂放空模式，不斷重複：「我44歲了耶！」還因此被網友封為「44姐」。

但真正殘酷的還在後面。節目規定三人一天只能共用30萬韓元（約台幣6600元）生活費，而且不能用手機、每天還得移動不同城市，根本像韓星版「極限生存戰」。於是畫面開始變成朴敘俊化身「最強省錢王」，連被旅館要求簽名時都不忘順便殺價；三個大明星窩在首爾車站樓梯口分食餃子、一瓶水三人輪流喝；結果韓國高鐵KTX車票一刷下去，旅費直接蒸發一半，全員瞬間陷入財務危機。

《花樣青春限量版》鄭裕美（右起）、朴敘俊與崔宇植。（愛奇藝國際版提供）《花樣青春限量版》鄭裕美（右起）、朴敘俊與崔宇植。（愛奇藝國際版提供）

更爆笑的是，原本大家期待的大邱美食行程，也因預算爆炸直接泡湯。三人只能改吃高CP值老店，沒想到老闆第一眼不是認出演員，而是先認出羅PD，甚至還加送紫菜飯捲，讓羅PD本人在旁邊幸災樂禍大笑：「省著點吃啊。」完全把藝人當大型實境玩具。《花樣青春限量版》愛奇藝國際版每週一中午全台獨家播出。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中