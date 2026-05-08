被羅PD騙走了！《花樣青春》窮遊變大型難民現場

〔記者鍾志均／綜合報導〕由羅PD打造的「綁架式綜藝宇宙」又出事了！最新節目《花樣青春限量版》開播笑翻全網，鄭裕美、朴敘俊與崔宇植原本只是參加YouTube直播，結果下一秒竟被整包打包帶去旅行，三人發現自己中計後當場崩潰，尤其44歲的鄭裕美更忍不住哀號：「我們已經不青春了啊！」笑翻大批觀眾。

《花樣青春限量版》主視覺。（愛奇藝國際版提供）

《花樣青春》系列最經典的「無預警綁架」這次再度升級，羅PD甚至聯手全球網友一起演戲，透過直播當掩護，成功騙倒合作多年的「羅PD嫡系班底」。直到現場突然出現「祝旅途平安」布條，三人才驚覺：「完蛋，被綁了。」

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尤其平常最冷靜的鄭裕美直接進入靈魂放空模式，不斷重複：「我44歲了耶！」還因此被網友封為「44姐」。

但真正殘酷的還在後面。節目規定三人一天只能共用30萬韓元（約台幣6600元）生活費，而且不能用手機、每天還得移動不同城市，根本像韓星版「極限生存戰」。於是畫面開始變成朴敘俊化身「最強省錢王」，連被旅館要求簽名時都不忘順便殺價；三個大明星窩在首爾車站樓梯口分食餃子、一瓶水三人輪流喝；結果韓國高鐵KTX車票一刷下去，旅費直接蒸發一半，全員瞬間陷入財務危機。

《花樣青春限量版》鄭裕美（右起）、朴敘俊與崔宇植。（愛奇藝國際版提供）

更爆笑的是，原本大家期待的大邱美食行程，也因預算爆炸直接泡湯。三人只能改吃高CP值老店，沒想到老闆第一眼不是認出演員，而是先認出羅PD，甚至還加送紫菜飯捲，讓羅PD本人在旁邊幸災樂禍大笑：「省著點吃啊。」完全把藝人當大型實境玩具。《花樣青春限量版》愛奇藝國際版每週一中午全台獨家播出。

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