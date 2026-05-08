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娛樂 日韓

《對決》女神為封醫療黑幕出狠招！拿「保送醫大」逼封口

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本職場劇又炸出神級對戲！鈴木保奈美對上近年爆紅的松本若菜，在NHK話題日劇《對決》裡火力全開，不只上演醫療體制與媒體追查的硬碰硬攻防，更把女性在不同年齡、不同人生階段的焦慮與選擇，演到讓觀眾邊看邊冒冷汗。

《對決》松本若菜（左）多次找上鈴木保奈美，企圖請對方說明真相。（Hami Video提供）《對決》松本若菜（左）多次找上鈴木保奈美，企圖請對方說明真相。（Hami Video提供）

劇中，鈴木保奈美飾演醫療高層，為阻止醫大醜聞曝光，竟開出「保送女兒進醫學院」的交換條件，要松本若菜飾演的記者閉嘴。沒想到對方完全不吃這套，即使遭到政界與媒體高層聯手施壓，仍選擇私下繼續追查真相，一句「我到底是在和什麼戰鬥？」更直接戳中觀眾情緒。

最讓人起雞皮疙瘩的，是鈴木保奈美角色後期揭露的真實動機。原來她的弟弟曾是急診醫師，最終因過勞死離世，讓她決定往體制高層爬，只為改變醫療現場的殘酷現實。她冷冷說出：「不適應的人，就會像瑕疵品一樣被捨棄。」短短一句台詞，讓大批劇迷瞬間沉默。

《對決》鈴木保奈美（左）終於對松本若菜說出自己堅持捍衛醫大體制的理由。（Hami Video提供）《對決》鈴木保奈美（左）終於對松本若菜說出自己堅持捍衛醫大體制的理由。（Hami Video提供）

戲外，兩位主演的人生故事同樣比劇情還精彩。當年鈴木保奈美憑《東京愛情故事》紅遍亞洲，如今即將邁入60歲，依舊優雅活躍演藝圈。她近來受訪時坦言，當媽媽後才真正理解「世界不是非黑即白」，甚至開始反省自己過去過度追求完美，像是「做了18年便當」這件事，現在回頭看，反而擔心會不會變成其他媽媽的壓力。

另一邊松本若菜則完全是「大器晚成」代表人物。她坦承34歲前都還在一邊打工、一邊苦撐演員夢，也因為這段經歷，讓她現在對人生與成功有不同理解。甚至連外貌焦慮都看很開，面對歲月痕跡，她不但不想消除皺紋，還超灑脫表示：「我想把皺紋養大。」只因那是人生累積下來的幸福證明。《對決》已於Hami Video全劇上架。

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