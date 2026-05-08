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娛樂 日韓

大港開唱爆紅！AiNA THE END主演電影 岩井俊二相中「就是她了」

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本純愛教主岩井俊二推出新作《祈憐之歌》，大膽起用了曾隸屬於傳奇團體「BiSH」，現以個人身分活動的AiNA THE END擔綱主演。菸嗓系歌手AiNA THE END在除了挑戰一人分飾兩角，同時演出祈憐姊妹外，也為本片創作了6首歌曲，並且親自獻唱，透過大銀幕傳遞出令人驚豔的歌聲。AiNA THE END今年在台灣大港開唱上演出引發話題，全場大合唱《革命道中》讓她大讚實在好厲害。

《祈憐之歌》導演岩井俊二相中AiNA THE END演女主角。（天馬行空提供）《祈憐之歌》導演岩井俊二相中AiNA THE END演女主角。（天馬行空提供）

對於相中AiNA THE END飾演主角祈憐，導演岩井俊二表示，自己在書寫《祈憐之歌》的故事時，正好在因緣際會下聽了AiNA的音樂，「當下我就在想，不知道有沒有機會拍這個孩子。那時候的我其實不太認識她，所以在看了她的現場演出後才開始做功課。她的原創專輯《THE END》相當令人驚豔，而且除了演唱，她也同時包辦了作詞、作曲。她的才華令我感到十分震驚，讓我決定不論如何都要邀請她來演出祈憐這個角色。」

AiNA THE END也在受訪時坦言，自己對於祈憐無法藉由言語表達情感的狀態，相當能感同身受。她表示自己小時候很害怕與人交談，常常擔心自己的話語會傷害到別人、讓別人不愉快，因此比起說話，她更喜歡藉由舞蹈和音樂表達自己。同時她也分享了自己2016年時，當時曾因為需進行聲帶手術，而不得不暫停BiSH團體活動的經歷。

AiNA THE END對於《祈憐之歌》的角色感同身受。（天馬行空提供）AiNA THE END對於《祈憐之歌》的角色感同身受。（天馬行空提供）

手術後無法說話、無法唱歌的她，在與人交流時，都會不自覺地睜大眼睛，手勢動作也會無意識地變得誇張，她坦言，這段經歷對於這次演出祈憐這個角色，幫助相當大。至於與AiNA一同飾演「命運四人組」的豪華陣容還有人氣偶像團體SixTONES成員松村北斗、柏林影后黑木華，以及新生代實力派女星廣瀨鈴。四人在片中各自懷抱著難以言說的傷痛，藉由相互陪伴，從彼此身上得到救贖。《祈憐之歌》將於6月5日在台上映。

AiNA THE END（右）在《祈憐之歌》大開金嗓。（天馬行空提供）AiNA THE END（右）在《祈憐之歌》大開金嗓。（天馬行空提供）

神祕的街頭歌手祈憐（AiNA THE END 飾）不會說話，只有在唱歌時才能自由發聲。總是孤身一人在街頭演唱，無家可歸的她，某天在路邊遇到了一個神祕的女人逸子（廣瀨鈴 飾），深受祈憐歌聲吸引的逸子提出要當祈憐的經紀人，兩人就此展開了共居生活。然而，就在祈憐的音樂事業漸有起色之際，逸子卻突然失蹤了。祈憐在接受警方調查的同時，也因此重遇失聯多時的準姐夫夏彥（松村北斗 飾）。當三人的過去浮上檯面，那些難以名狀的生命傷痕也再次被翻出，祈憐宏亮美妙的歌聲將成為他們共通的救贖。更多電影相關資訊請見天馬行空粉絲團。

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