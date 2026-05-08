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當沖100萬翻車！香蕉連吞3跌停「慘賠80萬」 靠一招撐出30％報酬

〔記者邱奕欽／台北報導〕「香蕉」王俊傑近年因投資股票有成受到討論，近期在節目中分享自己從街頭藝人一路拚到買下3間房，卻曾在疫情期間砸100萬元重押航運股，結果連吞3根跌停，原本賺40萬元最後倒賠80萬元，如今仍持有100張星宇航空、1.5張台積電與50張0050，整體投資報酬率約30％。

香蕉過去重押航運三雄而慘賠80萬。（翻攝自YouTube）香蕉過去重押航運三雄而慘賠80萬。（翻攝自YouTube）

香蕉坦言原本是街頭藝人，後來在已故藝人山豬提攜下加入《瘋神無雙》，演藝工作逐漸打開知名度，剛入行時完全不懂投資，只知道努力工作存錢，直到賺到第一桶金買房後，才意識到「錢是會增值的」，後來靠房地產獲利千萬元，目前名下已有3間房子，也開始思考如何透過被動收入增加財富。

真正讓香蕉踏進股市的，是疫情期間爆發的「大航海時代」，當時長榮、陽明、萬海等貨櫃三雄股價狂飆，他跟著開證券戶進場，一開始每天靠當沖聯電小賺幾千元，後來乾脆砸100萬元重押航運股，沒想到市場瞬間反轉，連吃3根跌停板，「原本賺40萬，最後變賠80萬，後來才知道真的不能乘風破浪。」即便帳面一路變負數，他也不願認賠殺出，好不容易回到持平還不甘心，「至少要正2000元才爽。」

後來，香蕉又投入星宇航空股票，從26元、27元一路買到50元，目前仍持有約100張，即便帳面虧損也不打算賣掉，現在除了穩定演藝工作，也長期定期投入台積電，每天買1股，目前累積到1.5張，另持有50張0050及部分金融股，整體投資報酬率約30％。他也提醒年輕散戶，近期台股漲跌速度太快，最重要的仍是保有穩定本業收入，「不認賠殺出才不會太恐慌。」

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