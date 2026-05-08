金馬攝影師賴成英今告別式！獲頒「總統褒揚令」兒子代表接受

李遠頒發「總統褒揚令」給賴成英，兒子賴弘洲代表接受。（記者陳奕全攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕資深攝影師、導演賴成英於今年4月18日離世，享耆壽96歲。今天（8日）舉行公祭，由文化部部長李遠頒發「總統褒揚令」表彰其對於台灣電影的貢獻，由賴成英的兒子賴弘洲代表接受。

賴成英今天舉行告別式。（記者陳奕全攝）

賴成英今天舉行告別式。（記者陳奕全攝）

賴成英的公祭在今天中午舉行，各界人士表示尊敬與緬懷，包括文化部長李遠、導演朱延平、王童、攝影師李屏賓、剪輯師廖慶松、劉尚謙等人都到場。昔日曾經投資《秋蓮》電影的前台視新聞部經理盛竹如與製片李時蓉特致贈花藍表達對賴成英的敬意。

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劉尚謙出席賴成英告別式。（記者陳奕全攝）

廖慶松出席賴成英告別式。（記者陳奕全攝）

賴成英人稱「賴桑」，早年在台灣的中影公司服務，從練習生至攝影助理，後升任攝影師，先後陸續拍攝影片如《還我河山》、《養鴨人家》、《啞女情深》、《秋決》、《群星會》、《秋蓮》、《煙水寒》等多部電影，曾獲3次金馬獎最佳攝影獎、第13屆亞洲影展最佳攝影獎、與第59屆金馬獎終身成就獎，並也提攜電影後進人員，如侯孝賢導演、陳坤厚攝影師、導演，張惠恭攝影師等人，更於37年前與華慧英攝影師共同創立中華民國電影攝影協會，傳承電影攝影相關拍攝技術與電影相關資訊，一生工作奉獻在電影事業。

朱延平出席賴成英告別式。（記者陳奕全攝）

王童出席賴成英告別式。（記者陳奕全攝）

李屏賓出席賴成英告別式。（記者陳奕全攝）

李遠出席賴成英告別式。（記者陳奕全攝）

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