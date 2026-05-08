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最帥南俠來了！楊洋挑戰經典演「展昭」 製片人揭選角內幕

楊洋在《雨霖鈴》武俠招式連貫有力，武打功底紮實穩健。（Disney+提供）楊洋在《雨霖鈴》武俠招式連貫有力，武打功底紮實穩健。（Disney+提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕楊洋、章若楠、方逸倫、張予曦主演的Disney+武俠新劇《雨霖鈴》宣布定檔播出。故事背景設定在北宋盛世，講述御前四品帶刀護衛展昭（楊洋 飾）在調查陰謀時，結識了逃婚的山莊大小姐霍玲瓏（章若楠 飾）以及性格鮮明的「錦毛鼠」白玉堂（方逸倫 飾）。三位俠客志同道合，不僅要在江湖中出生入死，更要聯手揭開襄陽王試圖謀反的驚天陰謀。

楊洋在《雨霖铃》展現飄逸颯爽形象。（Disney+提供）楊洋在《雨霖铃》展現飄逸颯爽形象。（Disney+提供）

楊洋在《雨霖铃》展現飄逸颯爽形象。（Disney+提供）楊洋在《雨霖铃》展現飄逸颯爽形象。（Disney+提供）

「展昭」作為華人武俠史上的傳奇符號，承載了無數觀眾的記憶。接下這項重任的楊洋，坦言內心既興奮又珍惜。他感性表示：「知道自己要出演展昭之後，心情是非常開心的。之前參加綜藝時也曾扮演過展昭的造型，覺得自己和展昭非常有緣分。」面對眾多優秀前輩珠玉在前，楊洋也展現企圖心：「這次我也希望能為觀眾帶來一個全新的南俠展昭的故事。」

楊洋在《雨霖铃》武打戲毫不含糊。（Disney+提供）楊洋在《雨霖铃》武打戲毫不含糊。（Disney+提供）

楊洋在《雨霖鈴》展現拳拳到肉的武俠風骨。（Disney+提供）楊洋在《雨霖鈴》展現拳拳到肉的武俠風骨。（Disney+提供）

為了呈現南俠快意恩仇的矯健身手，楊洋在拍攝期間全程投入魔鬼訓練。他笑稱武術導演秦鵬飛對他「虐得不輕」，劇中包含許多超越極限的高難度動作，「其中有一個在兩船之間完成的大橫叉，都是秦導設計的」，雖然訓練艱辛，但楊洋非常享受這段過程，直言這次合作帶來了全新的武打感受，也感謝劇組對演員安全的完善保護。

楊洋在《雨霖鈴》舞劍戲份飄逸颯爽，貼身肉搏場面毫不含糊。（Disney+提供）楊洋在《雨霖鈴》舞劍戲份飄逸颯爽，貼身肉搏場面毫不含糊。（Disney+提供）

《雨霖鈴》動作特輯重磅釋出，導演感動楊洋受傷仍堅持拍戲。（Disney+提供）《雨霖鈴》動作特輯重磅釋出，導演感動楊洋受傷仍堅持拍戲。（Disney+提供）

製片人侯鴻亮也親自解析選角關鍵，認為楊洋本身與展昭的內在靈魂高度貼合：「楊洋這個演員本身和展昭這個人物特別貼合。今天的社會特別繁雜，訊息也特別繁雜，你能不能保持內心的清明、你能看破，但依然能保持內心的方向，我覺得這就是展昭在今天的價值。」

章若楠在《雨霖铃》打戲表現亮眼。（Disney+提供）章若楠在《雨霖铃》打戲表現亮眼。（Disney+提供）

章若楠在《雨霖铃》打戲表現亮眼。（Disney+提供）章若楠在《雨霖铃》打戲表現亮眼。（Disney+提供）

此外，侯鴻亮對女主角章若楠也給予高度評價，透露雙方因《凡人歌》結緣，形容她「是一個特別生動的人」，相信她所詮釋的霍玲瓏能為武俠世界注入截然不同的鮮活生命力。《雨霖鈴》將於5月13日在Disney+上線。

章若楠在《雨霖铃》打戲表現亮眼。（Disney+提供）章若楠在《雨霖铃》打戲表現亮眼。（Disney+提供）

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