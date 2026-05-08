白冰冰迎71歲生日！「手抱猛男」向陽帆許願 男星螢幕前獻吻

陽帆獻吻給壽星白冰冰。（民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕白冰冰、陽帆主持民視《超級冰冰Show》，本週播出剛好適逢母親節，主題「給天下母親最溫暖的歌聲」，邀請到林姍與陳思安擔任大牌帶給大家動人溫暖的聲音。製作團隊也特別送上「陽帆猛男靠枕」給白冰冰。

陽帆、白冰冰。（民視提供）

只見猛男六塊肌娃娃貼上陽帆的頭像，白冰冰拿著出場引起眾人歡呼好可愛，陽帆看了哭笑不得說：「本尊在這裡直接叫我抱就好」，白冰冰笑說「陽帆坐我大腿都不怕！」

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民視團隊感謝白冰冰在《超級冰冰Show》無時無刻都像個嚴母盯場，全素顏沒化妝坐在場邊看著大家彩排，特地送上「陽帆猛男靠枕」，接著冰冰家族準備了麻將蛋糕與母親節花束，子弟兵們寫上真摯的一段話感謝冰冰姐的提攜與照顧。

白冰冰坐在「陽帆猛男靠枕」上。（民視提供）

白冰冰本月將迎來71歲生日，錄影時還為同月生日的郭忠祐、「超級孩子王」周柏霖一同慶生，沒想到白冰冰拿起麥克風一開口就說「親一下」，郭忠祐搞笑看了左右發現沒有救兵，硬著頭皮親了白冰冰，11歲的周柏霖也是大方親了一下「白奶奶」，笑歪全場。

郭忠祐與白冰冰同月生日，溫馨獻吻。（民視提供）

最後白冰冰不按牌理出牌，對著陽帆許願說「親一下」，這讓全場歡聲雷動，台一線阿玟更是喊：「嘴對嘴」，氣得陽帆回懟：「以後我活動只發東諺」，陽帆一個箭步親了白冰冰一下，祝福她生日快樂，讓白冰冰笑得心花開，也祝福全天下母親佳節愉快。

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