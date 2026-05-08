林佑威妄言從小被教「我們是中國人」 謝和弦嗆爆：又舔又跪

〔記者邱奕欽／台北報導〕林佑威赴中國發展13年，近日受訪談及兩岸生活差異時，自稱來自「中國台灣」更表示「從小課本就教育我們是中國人」，掀起台灣網友強烈反彈。對此，向來立場鮮明的謝和弦也火速開嗆「又舔又跪」，立刻被網友們讚爆。

林佑威妄言「我們是中國人」引爆台灣網友反彈情緒。（翻攝自微博）

曾以《麻辣鮮師》、《兩個爸爸》等台劇打開知名度的林佑威，2013年起將演藝重心轉往中國發展，近日他提到台灣與中國拍戲、生活差異時，一口捲舌腔調稱自己來自「中國台灣」，引來大批台灣網友不滿。面對爭議，林佑威則回應，自己已在中國生活13年，「從小課本就教育我們是中國人、是中國台灣」，還透露小時候填資料都要寫祖籍，因此清楚知道祖先來自福建泉州。

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事實上，林佑威過去舔共立場就相當鮮明，2019年香港反送中期間，便曾轉發「我是護旗手」貼文高喊「我愛祖國」，近年中國國慶也多次發文祝賀。

針對林佑威舔共言論，謝和弦不屑一顧反嗆「又舔又跪」。（翻攝自Threads）

對於林佑威這番言論，謝和弦則毫不客氣開嗆「又舔又跪」，引來大批網友按讚支持。其實這也不是謝和弦首次公開表態挺台，過去曾曝光收到中國合作邀約文件，當時就曾直言「抱歉我是堂堂正正的台灣人，我從小都是喝埔里水長大的，不能露刺青還要跪著捧老二，1000萬我自己認真賺就好了。」態度強硬。

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