鄧麗君猝逝31年！92歲日本經紀人筠園追思 現場哭成淚海

〔記者陽昕翰／台北報導〕華語樂壇永恆巨星鄧麗君逝世滿31週年今天上午10點鄧麗君文教基金會於金寶山筠園舉辦「鄧麗君31週年筠園音樂會」，現場氣氛溫馨，來自世界各地的歌迷齊聚現場，以音樂和鮮花，一同重溫心中從未遠離的美好回憶。

華語天后鄧麗君逝世31週年。（鄧麗君文教基金會提供）

今天包括台灣、香港、澳門以及海外的歌迷不遠千里而來齊聚筠園，只為了陪伴心中永遠的天后。母親節前夕，基金會特別準備鄧麗君最喜愛的紅玫瑰，致贈給每一位前來相聚的歌迷。感謝大家遠道而來相聚筠園，像紅玫瑰的花語「真心真意」的感謝。

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鄧麗君三哥鄧長富與鄧麗君當年的日本經紀人舟木稔。（鄧麗君文教基金會提供）

鄧麗君文教基金會董事長、鄧麗君三哥鄧長富偕同鄧家人出席。鄧長富董事長表示：「我們延續妹妹生前的大愛精神，透過音樂投入公益慈善。謝謝歌迷們31年來從未忘記她，也謝謝每一位專程而來的朋友，讓這份思念持續著，也為這場週年活動增添更多感動。」現場還有鄧麗君當年在日本的經紀人，高齡93歲的舟木先生和日本音樂產業的同仁一起前來致意。

今天音樂會現場由宜蘭青年管樂團帶來薩克斯風四重奏。值得一提的是，該團於去年曾自發前往筠園演出，以音樂向鄧麗君致意，今年由鄧麗君文教基金會正式邀請，再次登臺演出，延續這份因熱愛而起的演奏。

鄧麗君逝世31週年歌迷齊聚筠園。（鄧麗君文教基金會提供）

當經典旋律《我只在乎你》前奏響起，全場歌迷伴隨搖曳的紅玫瑰，一同齊聲大合唱「任時光匆匆流去，我只在乎你」。粉絲的歌聲回蕩筠園，化作對天后最深情的告白，許多人忍不住流下眼淚。

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