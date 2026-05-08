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金馬男星自曝私組群聊「互傳裸照」！揭聊天室成員全場驚呆

傅孟柏（左）與黃姵嘉一起到學校宣傳Kiang學堂課程。（客台提供）傅孟柏（左）與黃姵嘉一起到學校宣傳Kiang學堂課程。（客台提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕洪都拉斯、施名帥、黃姵嘉、周厚安錄製客台《啊喔！最Kiang駐村小隊2》本週迎來第一位「明星小幫手」，與施名帥相識20年的好友傅孟柏。兩人多年交情深厚，施名帥更忍不住分享過往趣事，透露他們曾與幾位朋友組成名為「垃圾男孩」的群組，彼此間還會互傳裸照，引發現場一陣錯愕。

黃姵嘉當場追問：「這是一種互相欣賞的概念嗎？」施名帥笑稱那只是年輕時愛鬧想整人，如今比較成熟，反而不太敢再打開那個群組，想起當年的荒唐事也覺得好笑。

傅孟柏此回帶著愛犬「酷哥」一起參與駐村活動，他表示自從女兒出生後，酷哥出現「憂鬱」情緒，於是特地帶牠出門走走散心。不過，傅孟柏自己也因為剛升格人父、離開台北到台東工作，被小隊成員察覺似乎有些心事。隊長洪都拉斯見狀以過來人身分開導，分享自己20年前主持直播節目時，因工作忙碌幾乎沒有一天能和家人一起吃晚餐，如今回想才深感遺憾。他提醒傅孟柏，再忙也要抽空陪伴女兒，孩子一下子就長大了，千萬不要錯過珍貴時光。

傅孟柏（左起）、洪都拉斯、施名帥、黃姵嘉與周厚安錄製節目。（客台提供）傅孟柏（左起）、洪都拉斯、施名帥、黃姵嘉與周厚安錄製節目。（客台提供）

初來乍到的駐村小隊除了迎接明星小幫手外，行程也安排得相當充實，包括積極勘查各式場地，如棒球練習場、Kiang學堂所需的專業舞蹈教室，並拜訪在地協力好友、到學校宣傳 Kiang學堂的招生內容。小隊更投入元宵節活動，從搓湯圓、煮湯圓到場地佈置樣樣包辦，四位隊員還聯手擔任晚會主持人。由洪都拉斯領軍，妙語如珠的主持節奏讓現場老中青三代笑聲不斷，而新加入的黃姵嘉、周厚安首次上場的表現也相當亮眼，讓學長施名帥忍不住笑言：「我明天可以回台北了！」

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