9m88哭了 合作舒淇躍上國際影展深陷自我懷疑這樣說

9m88化身「靈性歌唱家」。（爵士寶貝提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕9m88近年跨足電影圈，陸續參與《女孩》、《大濛》、《雙囍》等多部電影，她渴望重返歌唱舞台，並推出新歌《我只想唱歌給你聽》錄音室2.0版本，回歸樂壇訴情衷。

9m88接連與舒淇等大咖合作電影，更前進威尼斯、釜山影展，卻坦言這一年陷入自我懷疑，常思考「自己為什麼要唱歌？想唱給誰聽？」

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她把這首《我只想唱歌給你聽》形容為「自我進化」之作，在錄音室裡再聽錄唱版本竟不禁落淚，她表示：「當完演員後，心靈體悟的層次又更進步了。不是技巧變厲害，而是更能靜下心來描述生命中小小的片段與心情。」

9m88拍攝MV與牛群互動。（爵士寶貝提供）

懷念在舞台上唱歌的9m88被問到此刻最想唱歌給誰聽？她笑說：「最想唱給『自己』聽！因為很多時候是唱給別人聽，我蠻懷念以前在浴室刷牙、洗澡時唱歌給自己的那種興奮開心又純粹的感覺！」同時她更期許：「我希望可以繼續享受那樣的感覺，把愛唱歌的喜悅心情分享給歌迷！」

9m88在MV中與可愛的牛、羊一起入鏡，同時挑戰與動物、小孩對戲，面對拍戲時最不受控的兩大要素，她拿出「必殺武器」美嗓應對，其中有一幕導演特別安排她對著散步的牛群唱歌，沒想到牛群自發性地成群結隊向她靠攏，意外促成「與牛共舞」的奇景。9m88笑說：「其實我當時內心超緊張！必須不斷在鏡頭前小心翼翼地與牛隻保持安全距離，才克服這項任務！」

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