還記得《家和萬事興》不老症「小草」嗎？ 紀亮竹15年後「躲暗處偷窺鄰居」

紀亮竹在《43號六樓》飾演影視美術工作者「C」。（公視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕24歲的演員紀亮竹2011年在三立《家和萬事興》飾演患有不老症的35歲熟女「小草」引起注目，近來以截然不同的成熟姿態重返幕前。她與近期在大銀幕表現亮眼的林幻夢露共同主演公視學生劇展新作《43號六樓》，這齣短片由新銳導演林衣晨執導，以城市公寓為舞台，描繪陌生人之間「物理距離極近，心理距離卻極遠」的情感連結。

《43號六樓》由政大教授陳儒修擔綱製作人；劇本源自林衣晨自己課堂上寫的一篇短篇小說，靈感則取材她分租公寓生活，她從冰箱食物與開關門、浴室裡沐浴乳殘留味道，去觀察和想像陌生室友，「雖然從未互動，可是衣服都曬一起，甚至看得到別人內褲」，這種物理距離和心理距離莫名地反比，讓她尋思：「怎樣才能真正的接近別人呢？」也成為作品核心。

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紀亮竹在《43號六樓》飾演影視美術工作者「C」。（公視提供）

曾在台語長劇演出的紀亮竹，此次在《43號六樓》飾演主角「C」，劇中從事影視美術工作。紀亮竹自己有過和陌生人當室友經驗，「我能夠聽見她使用廁所、廚房、走回房間和朋友電話聊天」，自己也跟C一樣，去猜測和拼湊出想像；她笑說「但很遺憾我搬進去的那天，也是她準備離開的那天」，彼此終究沒見到面，至今也好奇對方究竟是個怎樣的人。

紀亮竹在《43號六樓》於車上觀察偷偷潛入自己房中的室友。（公視提供）

林衣晨形容角色「C」是一個「假性內向」的人，她渴望與人親近，卻缺乏勇氣，選擇在暗處偷窺、撥打匿名電話等「旁門左道」來接近鄰居。紀亮竹表示「C將拉開距離視為一種保護網，這讓她感到安全。雖然行為笨拙，但在我眼裡她其實很勇敢」。

林幻夢露在《43號六樓》偷偷潛入室友房間聽音樂。（公視提供）

林幻夢露飾演C的神祕鄰居「Amber」，是一個帶點瘋狂、生活經歷豐富的人，她的出現打破了C原有的封閉生活。林衣晨初步接觸林幻夢露，認為她自帶一種獨特的「飄」感，讓人難以捉摸，但仍以她自己獨特的表演節奏，讓Amber這個角色充滿說服力。

儘管角色彼此疏離，但紀亮竹與林幻夢露在戲外卻有著深厚的默契。紀亮竹形容林幻夢露像是溫柔的大姊姊、充滿魅力，「每當我看著她的眼睛，心中就會有一種全世界安靜下來的安心感」。

林幻夢露在《43號六樓》偷偷潛入室友紀亮竹的房間聽音樂。（公視提供）

有趣的是，林衣晨開拍前還為紀亮竹設計一套特殊的演員功課；他們在搭建好的房間場景中，讓紀亮竹觀察後離開，劇組隨機更動5個物品方向或位置，再請她進去「找碴」。還讓她在陽台靜靜觀察街景5分鐘，隨後抽考路邊跑馬燈的字；讓紀亮竹習慣「在暗處觀察世界」的角色特質。

紀亮竹表示，這個演員功課對她幫助極大，「我開始有意識地去注意平常根本不會留意的細節」，回到角色上，劇中一場C只能透過話筒與Amber對話時，讓她「更專注地聆聽和感受表演當下，從聲音傳遞出的情感流動」。

劇中一場在立體停車場的車內戲讓紀亮竹印象深刻，當下C一邊製作道具，一邊用手機鏡頭放大監視對面公寓的Amber。紀亮竹表示，這種「看得很近，卻又看不清楚」的狀態讓她感到興奮，「這讓我反思，人與人相處是否都戴著面具」，發現「螢幕後的我可以更肆無忌憚，不必再苦苦思索該給出什麼樣『合適的』反應、不必過度解讀言行舉止」，她有感地說「也許這樣的自己其實更自由」。

張以磬在《舞夜狂花》飾演大學生永寧，夜晚化身變裝皇后Valerie。（公視提供）

《公視學生劇展》本週日（5月10日）晚間10點推出入圍2026金穗獎，由臺藝大電影系林冠辰編導，藉變裝皇后情感故事描繪Ballroom文化的《舞夜狂花》。10點30分播出映射現代都會人際關係的《43號六樓》。

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