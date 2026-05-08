AKIRA「模範老公」給台男壓力？感謝林志玲不嫌棄：竟願接受我這種人

AKIRA感謝林志玲願意接受他。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕「國民姐夫」AKIRA為宣傳個人首張EP以及演唱會，今天（8日）在EXPG台北分校受訪，被問到先前追林志玲的往事在台灣引發熱烈討論一事，AKIRA也作出回應。

AKIRA先前在節目上透露與林志玲交往的契機，林志玲當年因奶奶過世而崩潰不已，哭著打電話給AKIRA後，累到睡著了，結果AKIRA不但沒有掛電話，反而一整晚沒睡，直到林志玲醒來。此外，AKIRA也透露，在交往期間，為了跟林志玲吃一頓午餐，搭機一天往返台灣、日本，被網友大讚「林志玲嫁對人」、「模範老公」、「給台灣老公很大壓力」。

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AKIRA認為，每一對夫妻都有自己的相處之道。（記者王文麟攝）

AKIRA笑說，在節目上說的這些事情，沒有先告知林志玲，不過他認為，每對夫妻都有不同的相處方式，「對我來說好老公、好男人的標準不是由外人定義，應該是夫妻雙方，志玲願意接受我這樣的男人，我真的非常感謝，這件事情應該是我們雙方覺得好就好，不是別人覺得好，就要去遵從這件事情。」

他也分享夫妻倆相處的日常，「（早上出門）對方還在睡覺的時候，會留一封信給對方，類似這樣吧，我也很喜歡在特別的日子中做特別的紀念。」像是6月6日新專輯發售當天，同時也是與林志玲的結婚紀念日，AKIRA強調在活動結束之後，一定會與家人相聚。

AKIRA被讚是模範老公。（記者王文麟攝）

AKIRA於2006年6月6日正式加入EXILE，今年迎來出道第20個年頭，特別選在同天推出全新作品《URBAN SAVAGE》，並將於8月8日、8月9日在台北CLAPPER STUDIO舉辦個人演唱會。門票已於ibon售票系統開賣，更多詳情請鎖定官方社群專頁。

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