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娛樂 最新消息

AKIRA父親節開唱寫歌給4歲兒 林志玲招牌式甜美加油：甘巴茶喔！

AKIRA穿皮衣也有夠帥。（記者王文麟攝）AKIRA穿皮衣也有夠帥。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本放浪兄弟的成員AKIRA即將在出道20周年推出個人首張EP《URBAN SAVAGE》，4首歌當中的《SUN》就是與家人有關，AKIRA分享：「《SUN》就是寫給我兒子的歌曲，主要是跟兒子、家人相處的經驗，將這些想法做成這首歌。」

AKIRA新EP中的歌曲，有一首是寫給4歲兒子小寶貝的。（翻攝自IG）AKIRA新EP中的歌曲，有一首是寫給4歲兒子小寶貝的。（翻攝自IG）

AKIRA今天（8日）在EXPG受訪，他分享最近放浪兄弟最近在東京巨蛋舉行演唱會，「暫時退到幕後的幾位成員都回歸到演唱會當中，包含請到了世界知名的B'z松本孝弘也來當嘉賓。」他坦言自己從小就是B'z的粉絲，「我根本沒想到能夠跟他合作，完成夢想的一天。」

AKIRA今天在EXPG受訪、帥氣十足。（記者王文麟攝）AKIRA今天在EXPG受訪、帥氣十足。（記者王文麟攝）

對於發表個人首張數位EP《URBAN SAVAGE》，AKIRA分享：「這是我個人第一個代表作，我出道20年了，放浪兄弟25週年了，這是我第一次發行個人單曲，這算是我20年來工作軌跡的集大成。」他表示，身為隊長的他，近10年來一直把重心放在帶領放浪一族上，如今師弟團都上了軌道，現在有充分時間能做自己的事情，因此決定執行這次EP的計畫。

這次AKIRA的EP中找來泰國、日本的豪華藝人合作，包括泰國饒舌歌手F.HERO、日本武士吉他手MIYAVI，前者是本人就有交情，對方來東京時，AKIRA就向他提出邀約，F.HERO立刻就答應了。至於MIYAVI也是LDH的藝人，「當時提出這個計畫時，他就有很多建言，萌生EP的想法也是因為他的原因，幫了我很多忙。」加上R＆B歌手JAY'ED，AKIRA透露其實與這3個人年紀差不多，討論過程很順利、產生很多火花，「同時代的人一起做出這張EP，是這次很重要的重點。」

AKIRA太適合綁馬尾了。（記者王文麟攝）AKIRA太適合綁馬尾了。（記者王文麟攝）

6月6日不但是AKIRA加入EXILE的日子，也是跟林志玲的結婚紀念日，那天結束也會跟家人聚一聚。他也分享，雖然不是特別安排，不過AKIRA坦言，從小跟6這個數字就很有緣份，球衣會選6號、學號也是6號。至於老婆林志玲對這張EP的想法？AKIRA分享：「我在家經常練歌、聽一些音樂，她很早就知道我要做這件事情，她太常聽我在練唱，她也記住了。」老婆也用甜美聲音說：「YA！甘巴茶！」為他加油，有趣的是，現場眾人都會知道「林志玲式加油」，AKIRA一聽到大家模仿，立刻回應：「沒錯就是這樣！」

不過AKIRA一直以來都以舞者為主活動，被問到是否會對唱歌感到壓力？AKIRA坦言：「其實在放浪兄弟出現之前，我們比較難看到所謂唱歌的人以外，後面跳舞都是伴舞，不過出現在主舞台，自從放浪兄弟出現之後，原來不把自己稱為舞者而是表演者，跟主唱相同重要。現在光是用跳舞這件事情，比較難完成完整度高的表演，所以我想要挑戰看看。」

至於唱歌的契機，AKIRA解釋是因為先前參加了《披荊斬棘的哥哥》，「我做了很多不同類型的嘗試，我當時本來只想用舞蹈讓表演變豐富，但我在第一戰就挑戰過唱歌，當時壓力滿大的，因為我以前沒有在大家面前唱歌，我為了這個節目做過很多不同嘗試，唱了很多次歌，這是我下定決定要出EP唱歌的關鍵。」

AKIRA面對台灣媒體有問必答。（記者王文麟攝）AKIRA面對台灣媒體有問必答。（記者王文麟攝）

被問到是不是有機會出中文歌？AKIRA表示很想要挑戰看看，當初在《披荊斬棘的哥哥》表演中文Rap時，真的是非常難，「是我人生中遇到最難的中文詞挑戰吧！本來就很想找台灣歌手合作，可惜因為時間搭不起來，希望未來還有機會。」

迎來出道20週年、團體25年，AKIRA表示內心只有感謝，「說快不快、說慢不慢，一路上有粉絲支持，現在可能已經有老中青三代粉絲會一起來看我們，對我來講非常感謝，一直在支持我們。」他也有感而發，「這20年來，我也會擔心粉絲會不會忘記我們，但我們持續進化、充實自己，不斷往下一步前進，希望大家能一直支持我們下去，也希望粉絲看到我們的努力，透過表演帶給粉絲更大的應援、希望。」

AKIRA將在8月8日於台北CLAPPER STUDIO舉辦兩場個人演唱會，每場次有安排不同嘉賓，EXILE MAKIDAI、P-CHO（DOBERMAN INFINITY）以及THE JET BOY BANGERZ都有參與演出，且不同於日本場，大家敬請期待。被問到為何選擇8月8日開唱？AKIRA笑說：「那天場地有空啦，剛好那天是台灣的父親節，我希望以全台灣最有活力的父親來做這場演出。」

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