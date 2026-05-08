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大咖天后必唱陳淑樺祕辛曝光 美國開唱出包靠人緊急救援

劉若英前進洛杉磯開唱。（相信音樂提供）劉若英前進洛杉磯開唱。（相信音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕文藝天后劉若英日前前進美國開唱，熱愛歌唱的她分享以前在美國留學，總會花15元美金到卡拉OK唱歌，也愛聽別人唱歌，她說：「一個晚上會聽到好多人輪流上去唱，我是叫了一個飲料從頭待到晚，今天你們跟我一起卡拉OK好不好！」更特別獻唱了陳淑樺的經典歌曲《夢醒時分》，透露是以前在卡拉OK必唱的歌曲。

劉若英前進洛杉磯開唱。（相信音樂提供）劉若英前進洛杉磯開唱。（相信音樂提供）

劉若英「飛行日」巡演在洛杉磯論壇體育館登場，回憶上回來到洛杉磯，她說：「2015年10月18日『我敢』的巡迴，我曾在杜比劇院演出，那時是三面台，這次回到這，我帶了四面台，謝謝你們都來了，謝謝你們擁抱著我！」

劉若英分享在留學時的珍貴回憶。（相信音樂提供）劉若英分享在留學時的珍貴回憶。（相信音樂提供）

劉若英獻唱《夢醒時分》。（相信音樂提供）劉若英獻唱《夢醒時分》。（相信音樂提供）

10多年過去，劉若英的巡演再升級，團隊帶著14組貨櫃、150名工作人員，加上百噸舞台道具飄洋過海，在絕美的四面舞台演出，包括飛天鯨魚、旋轉巨熊等道具，還有藝術舞者共舞，與歌迷在「飛行日」的嘉年華裡一起狂歡。

劉若英舉辦「飛行日」巡演。（相信音樂提供）劉若英舉辦「飛行日」巡演。（相信音樂提供）

為了抵抗時差，劉若英提前到洛杉磯做準備，開場先帶來《人》、《年華》等歌曲，沒想到唱到《後來》、《當愛在靠近》等夯曲卻發生了意外插曲。

劉若英本來在第一段演出完要在舞台上快速變裝，卻因為第二層禮服拉鏈卡住，舞者幫她換裝失敗，服裝師緊急上台救援，她也在台上笑說：「不可能事事完美，只能關關過。」全場也報以熱烈掌聲。結束洛杉磯的演出，劉若英接下來將在聖荷西以及紐約開唱。

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