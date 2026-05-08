藍波老師罹淋巴癌！愛女露面曝他「高壓作息」揭近況

〔記者林欣穎／台北報導〕Fubon Angels成員潔潔外型甜美，自小習舞的她遺傳父親「藍波老師」的舞蹈基因，去年她在台北大巨蛋大秀高空特技，近日她登上《聚焦2.0》分享幕後秘辛。

Fubon Angels潔潔登上《聚焦2.0》分享高空特技演出秘辛。（年代提供）

潔潔曾徒手攀爬6公尺高長桿，並在高空中完成「扯旗」、「肚臍開花」等高難度動作，震撼全場。坦言整場演出極度考驗核心力量，但比起大家擔心的高度與危險性，她認為最崩潰的其實是：「肚子很痛！」真實又逗趣的反應讓現場笑成一片。

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潔潔透露，自己雖然是特技舞蹈科班出身，本來就有一定基礎，但因屬於全新領域，為了在大巨蛋呈現最完美演出，仍特地密集訓練1、2個月。她表示最辛苦的部分其實不是高度，而是長桿頂端那塊用來支撐身體的小鐵盤，尤其做出「肚臍開花」時，四肢完全騰空，只剩腹部支撐重量，不僅需要強大核心，還得忍受腹部被鐵盤壓迫的不適感，敬業態度令人佩服。

身高160公分、體重40公斤的潔潔大方公開自己的身材管理方式。她透露，由於工作時間不固定，加上早上沒什麼胃口，早餐通常只吃一根玉米增加飽足感；平時在家沒事時，也會透過國標舞的腰部8字訓練核心與背肌，維持線條與體態。纖細身材不禁讓現場專家直呼：「你的腸子在哪裡？」

此外，潔潔也談到父親「藍波老師」罹患淋巴癌後的轉變，早年爸爸長期跟著藝人跑行程，忙起來幾乎凌晨3、4點才回家，「365天有370天都在工作」。自從生病後父親逐漸將生活重心轉回家庭與健康，現在風雨無阻，堅持每天清晨4、5點起床運動、衝浪，晚上9點便準時睡覺，健康作息被主持人高文音笑虧：「比蔡依林還早睡！」

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