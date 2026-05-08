日灌3瓶白酒！46歲網紅器官衰竭亡 臨終幻覺哭喊想爸媽

網紅郭永華因長年過度飲酒引發多重器官衰竭，送醫搶救無效過世。（翻攝自微博）

〔記者李紹綾／台北報導〕在短影音平台擁有4.8萬粉絲、外號「漯河醉狼」的中國網紅郭永華，5日因長年過度飲酒引發多重器官衰竭，送醫搶救無效過世，享年46歲。諷刺的是，這名在鏡頭前豪邁「一口悶」的烈酒硬漢，臨終前卻極度狼狽，身形消瘦、雙手顫抖，甚至陷入嚴重幻覺。

據知情人士透露，家境普通的郭永華並無特殊才藝，意外發現表演「拚命喝酒」能吸引大量打賞與流量後，便塑造出「酒神」人設。為了維持熱度，他常一天狂灌2到3瓶白酒。即便後期身體亮起紅燈，他仍不敢停下直播，陷入「不喝酒沒流量，有流量沒命花」的惡性循環。

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郭永華生前最後一支影片停留在4月30日，畫面中他雖然持續喝酒，但雙手已明顯顫抖。友人淚訴，他離世前3天狀況極慘，長期臥床且無法翻身，甚至因神經與肝功能受損出現幻覺，對著空氣哭喊想念已故雙親。

網紅郭永華因長年過度飲酒引發多重器官衰竭，送醫搶救無效過世。（翻攝自微博）

最令人鼻酸的是，他拚命喝酒賺來的錢，大多又花回酒精與醫療費，家中經濟並未改善。如今撒手人寰，留下妻子與三名年幼女兒守著破舊老房，網友感嘆：「那些直播裡的掌聲，最後救不了他的命。」

然而，郭永華並非首例，光是近年就有「飛飛一杯酒」、「阿城雨哥」、「三千哥」等多名喝酒型網紅相繼猝逝，這種靠自殘式表演博取眼球的「畸形流量文化」，再次引發大眾省思。目前郭永華的社群帳號已證實死訊並停止更新，隨後遭到刪除。

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