小S忍淚復工「情緒潰堤」喊卡 賈永婕揭私下近況：很難走出來

賈永婕（右二）出席活動，透露小S近況。（台北101提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕台北101董事長賈永婕今（8）日與「原住民棒球協會F3」林智勝、陳鏞基、王勝偉一起出席「2026中國信託‧台北101公益垂直馬拉松」記者會活動。談及好友小S復工狀況，大讚對方表現自然真實且行雲流水。

賈永婕坦言，小S並非一開始就準備好面對大眾，而是經歷各種內心煎熬，用盡全力才勇敢站出來，她特別分享了好友對待工作的極度認真：「在情緒尚未穩定時，小S因情緒失控導致錄影中斷、發不出聲音，但即使握緊雙拳強忍情緒，也堅持說出『再讓我來一次』，努力要把工作完成。」

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原棒協理事長林智勝（左二）與職棒球星陳鏞基（左一）、王勝偉（右一）8日與台北101董事長賈永婕（右二）展開公益合作，將垂直馬拉松「一起向上」的精神延伸到兒少關懷，互贈禮物並合影。（記者塗建榮攝）

賈永婕認為失去摯親的痛是很難走出來的，只能期望隨著時間慢慢拉長、能撫平生者的悲痛，賈永婕也透露工作成為小S的寄託，最近比較不會悲傷落淚了。

至於另一位好友郁方近期遭遇的低潮期，她認為身為好朋友，有時候很難給出具體且實質的建議，因此她選擇一直待在對方身邊，扮演好「陪伴者」的角色，陪著對方一起度過低谷。

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