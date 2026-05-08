南韓正妹現身西門町頂樓驚險畫面流出！狂喊「那裡很可怕」

〔記者張釔泠／台北報導〕 南韓正妹YouTuber李瑩珠4月以單曲《想念的時差》出道，5月再推出關於遺憾的抒情歌，也是她來台近10年的縮影，感嘆錯過父母親的「黃金十年」。為拍攝MV，李瑩珠不但練就一身「躲雨」功夫，甚至「錯過」整整三個月的追劇時光，更因在雨中頂樓穿著厚底鞋取景，完成了一場難忘的西門町高空拍攝的大挑戰。

李瑩珠在進錄音室前反覆鑽研語氣與咬字。她透露歌詞中提到「放棄」的含義對她來說最難揣摩：「當遺憾成為過去，最終會連結到『放棄』的心境，這在情感層次上讓我思考很多。」

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李瑩珠在西門町頂樓驚險取景。（原質娛樂提供）

歌名《還是錯過了》則勾起李瑩珠回顧來台這幾年的遺憾，她感性分享，人生中第一個遺憾是沒能更早開始唱歌。她表示雖然四歲起就愛對著鏡子唱歌跳舞，但從未受過專業訓練，直到現在才正式踏出這一步，她語帶可惜地說：「不一定是出專輯，但早知道當時應該多唱一些別人的Cover，早點告訴大家我其實會唱歌、讓大家認識我，或許會有更多不同的機會。」

除此之外，李瑩珠也首度剖白在台北長居9年多來，內心最深處的痛是與父母「錯過」的時光。由於隻身在台打拚，她錯過了父母體力最好、最能一起逛街的黃金十年。「現在我爸已經70幾歲，快沒體力了，想到他在最有活力時我沒能陪他檢查身體或相處，這對我來說就是一種錯過的遺憾。」而平常壓力大想放空時，她最喜歡去淡水看海，聽小朋友的笑聲或是看狗狗在河畔奔跑，總能讓她緩解思鄉的情緒。

古斌、李瑩珠、吳子霏合拍MV。（原質娛樂提供）

此次MV與導演彭道森合作，同時邀請兩位實力派演員吳子霏、古斌主演；提到拍攝花絮，李瑩珠笑說印象最深刻的是在西門町的頂樓取景，當時天雨路滑，她必須穿著15公分的厚底鞋站在高處，讓她直呼：「那裡真的很可怕！」然而，雨中西門町的絕美風景卻讓她瞬間忘記恐懼，笑說：「漂亮到讓我甚至不太想下來！」

古斌、李瑩珠對戲。（原質娛樂提供）

隨著單曲發行，李瑩珠也預告，首張華流迷你概念專輯將於今年7月問世。為了交出一張自己及粉絲們都滿意的作品，李瑩珠自曝整整3個月沒打開Netflix，甚至因為籌備專輯密集的錄音、開會等前置作業熬夜，中斷了培養許久的運動習慣，直言拍攝MV當天深刻的感受到體力變差了。

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