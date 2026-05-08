自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

南韓正妹現身西門町頂樓驚險畫面流出！狂喊「那裡很可怕」

〔記者張釔泠／台北報導〕 南韓正妹YouTuber李瑩珠4月以單曲《想念的時差》出道，5月再推出關於遺憾的抒情歌，也是她來台近10年的縮影，感嘆錯過父母親的「黃金十年」。為拍攝MV，李瑩珠不但練就一身「躲雨」功夫，甚至「錯過」整整三個月的追劇時光，更因在雨中頂樓穿著厚底鞋取景，完成了一場難忘的西門町高空拍攝的大挑戰。

李瑩珠在進錄音室前反覆鑽研語氣與咬字。她透露歌詞中提到「放棄」的含義對她來說最難揣摩：「當遺憾成為過去，最終會連結到『放棄』的心境，這在情感層次上讓我思考很多。」

李瑩珠在西門町頂樓驚險取景。（原質娛樂提供）李瑩珠在西門町頂樓驚險取景。（原質娛樂提供）

歌名《還是錯過了》則勾起李瑩珠回顧來台這幾年的遺憾，她感性分享，人生中第一個遺憾是沒能更早開始唱歌。她表示雖然四歲起就愛對著鏡子唱歌跳舞，但從未受過專業訓練，直到現在才正式踏出這一步，她語帶可惜地說：「不一定是出專輯，但早知道當時應該多唱一些別人的Cover，早點告訴大家我其實會唱歌、讓大家認識我，或許會有更多不同的機會。」

除此之外，李瑩珠也首度剖白在台北長居9年多來，內心最深處的痛是與父母「錯過」的時光。由於隻身在台打拚，她錯過了父母體力最好、最能一起逛街的黃金十年。「現在我爸已經70幾歲，快沒體力了，想到他在最有活力時我沒能陪他檢查身體或相處，這對我來說就是一種錯過的遺憾。」而平常壓力大想放空時，她最喜歡去淡水看海，聽小朋友的笑聲或是看狗狗在河畔奔跑，總能讓她緩解思鄉的情緒。

古斌、李瑩珠、吳子霏合拍MV。（原質娛樂提供）古斌、李瑩珠、吳子霏合拍MV。（原質娛樂提供）

此次MV與導演彭道森合作，同時邀請兩位實力派演員吳子霏、古斌主演；提到拍攝花絮，李瑩珠笑說印象最深刻的是在西門町的頂樓取景，當時天雨路滑，她必須穿著15公分的厚底鞋站在高處，讓她直呼：「那裡真的很可怕！」然而，雨中西門町的絕美風景卻讓她瞬間忘記恐懼，笑說：「漂亮到讓我甚至不太想下來！」

古斌、李瑩珠對戲。（原質娛樂提供）古斌、李瑩珠對戲。（原質娛樂提供）

隨著單曲發行，李瑩珠也預告，首張華流迷你概念專輯將於今年7月問世。為了交出一張自己及粉絲們都滿意的作品，李瑩珠自曝整整3個月沒打開Netflix，甚至因為籌備專輯密集的錄音、開會等前置作業熬夜，中斷了培養許久的運動習慣，直言拍攝MV當天深刻的感受到體力變差了。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中