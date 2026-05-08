王柏傑談感情超慢熱 被直球告白真實反應曝光

王柏傑（左）、李淳（右）在《動物園》擔任動物保育員。（八大電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕王柏傑、李淳在職人愛情劇《動物園》擔任動物保育員，在近距離接觸動物後，王柏傑透露私下自己與動物相處時，會不自覺變聲，會用娃娃音跟牠們說話，「但後來覺得，比起聲音，更重要的是牠們會感覺到你的狀態，所以我會比較在意自己有沒有給牠們安全感。」劇中與非洲象「阿里」有多場對手戲的李淳則表示：「可以近距離看牠的眼睛、摸牠的皮膚、感受到牠的呼吸，甚至有時候餵牠，牠的鼻涕會沾到自己的手，是很特別、另類，也很真實的一種體驗。」

王柏傑私下與動物相處時，會不自覺變聲，用娃娃音跟牠們說話，（八大電視提供）

王柏傑、李淳因拍攝《動物園》，分享在實際到動物園和動物接觸後，反而不會有「養」牠們的想法，王柏傑說：「因為會知道每一種動物都有牠應該在的環境。」李淳也表示：「動物還是要交給專業的保育員，他們比較熟悉並且知道如何照顧好動物。」但他也透露自己小時候曾經想養松鼠，「我覺得松鼠很聰明，可以跑來跑去，小時候幻想過松鼠可以幫我去跑一些小任務」。

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李淳分享爸爸李安導演執導的電影《少年Pi的奇幻漂流》，一段劇情至今讓他感觸很深。（八大電視提供）

李淳分享爸爸李安導演執導的電影《少年Pi的奇幻漂流》，其中一段劇情至今讓他感觸很深；電影中有一句台詞「動物不是你的朋友，不要亂投射自己的內心想法在動物的身上」，李淳說，他發現很多人把動物當朋友後，會過度期待，「任何關係都要能彼此尊重，甚至有一些界限不要超過，就像我知道我是演員，不可能會有保育員跟動物已經培養了幾年的關係跟感情，也不可能在短時間達到那樣子的默契與狀態，所以拍攝時我大多是把阿里當成是我拍戲的好搭檔。」

王柏傑（左）在《動物園》與邵雨薇（右）談情，坦言戲外別於戲中是屬於偏慢熱的類型。（八大電視提供）

在《動物園》中，王柏傑與邵雨薇戲裡的感情線也受到關注，王柏傑的直球告白，甚至在滿滿犀牛大便的環境下吻對方，甜蜜橋段令劇迷備受期待。但戲外的他坦言自己是屬於想很多、偏慢熱的類型，「我不太會突然講什麼，但會用相處去讓對方知道」，當被問到如果是自己遇到直球告白的對象，王柏傑笑說：「應該會先愣住一下，但我不會逃避，會認真去面對對方的心意，只是我可能不會馬上給答案，會讓自己想清楚之後再回應。」《動物園》5月10日起，每週日晚間8點在八大戲劇台播出。

李淳在《動物園》與非洲象「阿里」有多場對手戲，表示：「有時候餵牠，牠的鼻涕會沾到自己的手。」（八大電視提供）

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