曾沛慈蕭薔爆紅話題不斷 《浪姐7》直播緊急喊卡秘辛曝光

凍齡的蕭薔是《乘風2026》年紀最大的參賽者。（翻攝自微博）〔娛樂頻道／綜合報導〕歌唱綜藝節目《乘風2026》（又稱《浪姐7》）今年找來蕭薔、曾沛慈、范瑋琪等話題女星參戰，原訂今、明兩晚舉辦第3次團體公演直播，邀請1000位觀眾進棚擔任評審，沒想到節目組昨突然緊急喊卡，宣布「直播錄製延期」，消息曝光引來外界揣測。

《浪姐7》主打「全程直播、零修音」的錄製，這次卻臨時延期，製作單位表示，已報名的現場觀眾，交通與住宿飯店費用都將由節目負責補償，相關細節會另以電子郵件通知，但對真正停播原因則沒有說明。

曾沛慈參與歌唱節目《乘風2026》爆紅。（翻攝自微博）

對此，有粉絲心疼表示，多位藝人近期幾乎進入地獄式排練，不少人身體接連亮紅燈。包括張月傳出急性腸胃炎送醫，烏蘭圖雅抱病硬撐彩排，安崎疑因高強度訓練當場暈倒，莊法更被拍到受傷後行動不便；而曾沛慈則被指每天苦練長達15小時，操到幾乎沒時間休息。

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除此之外，外界也聯想到近日湖南長沙瀏陽煙火工廠爆炸事故，傳出已造成26人死亡、61人受傷，認為是中國官方加強對大型娛樂活動的控管。

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