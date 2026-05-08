星戰男星合成「川普死亡圖」被罵爆 白宮怒批「令人作嘔」

馬克漢米爾因用AI生成「川普死亡圖」引起軒然大波。（美聯社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕在《星際大戰》系列中飾演「路克天行者」的資深演員馬克漢米爾，近日因在社群平台發布一張AI合成的「川普死亡圖」而掀起巨大爭議，白宮方面火速反擊，痛批他發文「令人作嘔且極端」，甚至直指這類激烈政治言論，正是近年美國政治暴力氛圍升高的原因之一。

現年74歲的馬克長期以來立場鮮明，多次公開批評美國總統川普。他週三（6日）在社群平台分享由AI生成、川普閉著雙眼躺在墓穴中，四周布滿雛菊的圖片，墓碑上還刻著「1946-2024」，圖片上還寫著斗大的「If Only」（但願如此）。

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除了貼圖之外，馬克也附上一段措辭強烈的文字，並以帶有諷刺意味的「don_TheCON」稱呼川普。他寫道，希望川普能親眼見證自己在期中選舉遭遇挫敗，並為涉嫌的貪腐與各種爭議行為付出代價，「最終被歷史記住為一種羞辱」。

馬克漢米爾在社群PO文，目前已撤掉。（翻攝自X）

面對這番發言，白宮官方帳號隨即發文回擊，批評馬克「相當病態」，更指責部分激進人士不斷透過煽動性言論加劇社會對立，甚至將近年數起針對川普的攻擊與暗殺威脅歸咎於此類發言。

隨著美國政治氛圍日趨緊張，涉及死亡暗示或暴力影射的言論也變得格外敏感。部分白宮官員認為，具有全球影響力的公眾人物，不應透過社群媒體散播仇恨或暗示政治人物死亡。

眼見爭議持續擴大，甚至有川普支持者揚言抵制，馬克隔天便刪除該圖片，並出面澄清。他表示，自己真正的意思其實是希望川普「長命百歲」，好讓對方能親自面對未來可能的法律與政治責任，同時也為圖片引發不適致歉。

雖然馬克試圖以幽默方式替風波降溫，但外界反應依舊兩極。有批評者認為，這樣的發言已超越一般政治評論範疇，更像是對政治人物的公開詛咒。而這場由好萊塢明星與白宮隔空交火引發的風波，也再次凸顯美國娛樂圈與政治圈之間日益尖銳的對立。

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