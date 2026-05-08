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娛樂 最新消息

Emma戰力爆表！神補槍李進良有「女朋友們」 胡瓜嚇瘋狂甩鍋：我沒講喔！

胡瓜的YT頻道《下面一位》邀來孫女Emma同台。（翻攝YT）胡瓜的YT頻道《下面一位》邀來孫女Emma同台。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕綜藝天王胡瓜的YT頻道《下面一位》日前邀來孫女Emma同台，這對「最強爺孫」首度公開談心。面對胡瓜詢問家庭現況，Emma不僅展現超強抗壓性，更意外爆出爸爸李進良的「感情現況」，直白程度讓縱橫演藝圈數十年的胡瓜也差點接不住話，嚇得趕緊對鏡頭喊冤：「我沒講喔！」

節目中，胡瓜稱讚Emma很懂事，能與媽媽小禎的男友及爸爸李進良的「女朋友」和平相處，沒想到Emma聽完絲毫沒打算給爸爸留面子，秒速修正：「是跟女朋友『們』！」這句「加了 s」的爆料讓胡瓜尷尬乾笑，直呼：「妳這樣講妳爸爸好嗎？」Emma坦率又毒舌的反應，讓網友紛紛留言笑翻：「這絕對是小禎親生的，神基因！」

胡瓜的YT頻道《下面一位》邀來孫女Emma同台。（翻攝YT）胡瓜的YT頻道《下面一位》邀來孫女Emma同台。（翻攝YT）

除了爆笑互動，Emma也感性流露對長輩的牽掛。提到即將出國留學，她坦言最放不下的就是阿公阿嬤：「有些遺憾是可以彌補，有些不行。」更直言：「我如果出國，就很難見到你（瓜哥）了。」這番充滿孝心的真心話，讓原本還在尷尬乾笑的胡瓜，瞬間露出欣慰又感動的神情，場面相當動容。

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