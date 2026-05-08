人生最糟的時刻！何如芸強撐演出「媽媽卻在ICU」：我只有不想失去的人

何如芸。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕何如芸日前參與舞台劇《婚內失戀》慶功宴，卻被捕捉到醉酒、暴哭、甚至靠在好友懷裡情緒潰堤的模樣，引發外界瘋傳她是否「婚內失戀」戲如人生。昨（7日）深夜，何如芸親自發文揭開真相。

針對慶功宴上的「醜態」，何如芸不但沒遮掩，反而大方回應。她直言現在正處於人生的低潮，但原因跟感情一點關係都沒有。面對外界各種猜測，她堅定澄清：「沒有失戀，沒有挫折。」甚至表示自己完全不在意被拍到喝醉的樣子，「我不在乎醉酒的醜態被看見，我只盼望我愛的人可以得醫治」。

請繼續往下閱讀...

原來，何如芸這段時間一直處於極大的心理壓力下。自4月9日舞台劇彩排當晚，她的母親就因病被救護車緊急送進加護病房，這一個多月來，她為了不影響演出，只能在病房與舞台之間強撐，她感性分享：「這段時間我的人生幾乎停擺，除了工作，只有加護病房。」

何如芸在臉書細數人生的低谷：「我人生最糟的時候，是7年前，再來是2年前，然後是現在。」對於曾在慶功宴上情緒失控，她坦言：「原來能牽動我的，一直只有家人。」她展現了強大的心理韌性，她寫下：「人生沒有過不去的坎，只有不想失去的人。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法