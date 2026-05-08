自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

人生最糟的時刻！何如芸強撐演出「媽媽卻在ICU」：我只有不想失去的人

何如芸。（翻攝自臉書）何如芸。（翻攝自臉書）

〔記者李紹綾／台北報導〕何如芸日前參與舞台劇《婚內失戀》慶功宴，卻被捕捉到醉酒、暴哭、甚至靠在好友懷裡情緒潰堤的模樣，引發外界瘋傳她是否「婚內失戀」戲如人生。昨（7日）深夜，何如芸親自發文揭開真相。

針對慶功宴上的「醜態」，何如芸不但沒遮掩，反而大方回應。她直言現在正處於人生的低潮，但原因跟感情一點關係都沒有。面對外界各種猜測，她堅定澄清：「沒有失戀，沒有挫折。」甚至表示自己完全不在意被拍到喝醉的樣子，「我不在乎醉酒的醜態被看見，我只盼望我愛的人可以得醫治」。

原來，何如芸這段時間一直處於極大的心理壓力下。自4月9日舞台劇彩排當晚，她的母親就因病被救護車緊急送進加護病房，這一個多月來，她為了不影響演出，只能在病房與舞台之間強撐，她感性分享：「這段時間我的人生幾乎停擺，除了工作，只有加護病房。」

何如芸在臉書細數人生的低谷：「我人生最糟的時候，是7年前，再來是2年前，然後是現在。」對於曾在慶功宴上情緒失控，她坦言：「原來能牽動我的，一直只有家人。」她展現了強大的心理韌性，她寫下：「人生沒有過不去的坎，只有不想失去的人。」

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中