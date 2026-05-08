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500元就能點女囚？ 晚安小雞曝柬埔寨獄中「地下規費」 監獄局長急否認

晚安小雞揭露柬埔寨監獄潛規則。（翻攝YT）晚安小雞揭露柬埔寨監獄潛規則。（翻攝YT）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「晚安小雞」（本名陳能釧）今年3月返台後話題不斷，近日他在藝人薔薔的節目中大舉爆料柬埔寨獄中的「超速」生活。他形容當地監獄宛如大型選秀現場，男囚只需付費就能挑選女囚進行「特殊接見」，甚至發生過集體懷孕的荒唐事。對此，柬埔寨官方昨（7）日火速反擊，痛斥相關言論嚴重失實。

晚安小雞在薔薔的 Podcast 節目《薔栗膠》中透露，柬埔寨女監位於男監核心，放風時女囚會排排坐供男囚「物色」，只要支付幾百元台幣的規費，就能在獄警的默許下進行隔網「Special 活動」。他更聲稱，午餐時間只要肯出錢，還能帶女囚去行政大樓房間「約會」，現場燈紅酒綠、大啖牛排，程度令人咋舌。

針對這些驚人指控，據《柬中時報》報導，西哈努克監獄局長湄鄧中將昨（7）日嚴正澄清。他強調陳能釧服刑期間，獄方一切依法行政，絕對沒有所謂的「付費約會」或「集體懷孕」等脫序行為，怒轟晚安小雞為了流量編造謊言。

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