（影）小小兵大舉攻佔好萊塢！拍恐怖片召喚大怪獸掀地表大危機

新角色「咕咪」（右）是《小小兵&大怪獸》的一大亮點。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕動畫電影《神偷奶爸》系列中最受歡迎的小小兵，今年夏天將推出全新作品《小小兵&大怪獸》，終極預告正式曝光，宛如達米恩查澤雷執導的《巴比倫》遇上《神偷奶爸》。

電影由系列靈魂人物皮耶柯芬再度執導，他曾操刀前三部《神偷奶爸》以及首部《小小兵》外傳，並持續親自為小小兵配音。預告呈現出結合《巴比倫》的瘋狂氛圍，以及帶有洛夫克拉夫特式恐怖元素的風格，同時還加入一位討喜又可愛的小哥布林角色「咕咪」，成為團隊中的全新亮點。

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故事背景設定在1920年代，描述小小兵們試圖在好萊塢闖出名號，其中擁有拍電影天賦的「詹姆士」構思出一部恐怖電影，更決定直接找來真正的怪物參演。最後在咕咪的幫忙下，竟出萬能無敵的大怪獸「眼靈」，恐怕將摧毀地表的一切！小小兵們是否能阻止危機，順利完成心目中期望的電影呢？

《小小兵&大怪獸》全新海報，大怪獸「眼靈」緊盯小小兵「詹姆士」。（UIP提供）

《小小兵&大怪獸》將於6月30日在台上映，目前也確定將於6月21日在法國「安錫國際動畫影展」（Annecy International Animation Film Festival）擔任開幕片，這也是繼2024年《神偷奶爸4》後，小小兵再度於該影展世界首映。

註：「洛夫克拉夫特式」是以美國作家、創造出「克蘇魯神話」的H·P·洛夫克拉夫特的名字命名，其著重強調未知的宇宙恐怖，而非血腥或其他驚嚇元素。

《小小兵&大怪獸》終極預告：

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